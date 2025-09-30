La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que regirán desde octubre de 2025.
La ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder en octubre a pagos y beneficios que superan los $400.000 entre asignación, refuerzos, Tarjeta Alimentar y complementos.
AUH de ANSES: confirman pagos de más de $400.000
Con estas actualizaciones, miles de familias argentinas recibirán un refuerzo clave para afrontar los gastos diarios, con ingresos que en algunos casos superan los $400.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos y de la situación del hogar.
Se trata de un paquete de asistencia social que combina transferencias directas y extras complementarios, con acreditación automática y sin necesidad de realizar trámites adicionales.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube en octubre a $117.250,96 por cada hijo.
De ese monto:
80% ($93.800,77) se cobra todos los meses.
20% ($23.450,19) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales $322.264,88 se pagan mensualmente y el resto se libera con la Libreta.
Este esquema asegura el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos, a la vez que garantiza un ingreso constante para las familias beneficiarias.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre
El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores en octubre. Se acredita de forma automática junto con la AUH o la AUE.
$52.250 : familias con 1 hijo.
$81.936 : familias con 2 hijos.
$108.062 : familias con 3 o más hijos.
Este beneficio se convirtió en uno de los ingresos más esperados cada mes, ya que impacta directamente en el acceso a la canasta básica de alimentos.
Al combo de AUH y Tarjeta Alimentar se suma el Complemento Leche, que en octubre será de $44.230.
Está destinado a:
Mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben la AUH.
Se acredita automáticamente en la misma cuenta que la AUH, sin trámites adicionales.
Ingresos totales de AUH en octubre 2025
Así quedarán los ingresos combinados por familia:
Familias con 1 hijo
AUH: $93.800,77
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $146.050,77
Familias con 2 hijos
AUH: $187.601,54
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $269.537,54
Familias con 3 hijos
AUH: $281.402,31
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $389.464,31
En los hogares con niños menores de 3 años o mujeres embarazadas, se suma el Complemento Leche de $44.230, elevando los ingresos hasta $433.694,31 por mes en una familia con tres hijos.