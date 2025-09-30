AUH de ANSES: confirman pagos de más de $400.000

De ese monto:

80% ($93.800,77) se cobra todos los meses.

20% ($23.450,19) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales $322.264,88 se pagan mensualmente y el resto se libera con la Libreta.

Este esquema asegura el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos, a la vez que garantiza un ingreso constante para las familias beneficiarias.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores en octubre. Se acredita de forma automática junto con la AUH o la AUE.

$52.250 : familias con 1 hijo.

$81.936 : familias con 2 hijos.

$108.062 : familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se convirtió en uno de los ingresos más esperados cada mes, ya que impacta directamente en el acceso a la canasta básica de alimentos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Al combo de AUH y Tarjeta Alimentar se suma el Complemento Leche, que en octubre será de $44.230.

Está destinado a:

Mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben la AUH.

Se acredita automáticamente en la misma cuenta que la AUH, sin trámites adicionales.

Ingresos totales de AUH en octubre 2025

Así quedarán los ingresos combinados por familia:

Familias con 1 hijo AUH: $93.800,77 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $146.050,77

Familias con 2 hijos AUH: $187.601,54 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $269.537,54

Familias con 3 hijos AUH: $281.402,31 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $389.464,31



En los hogares con niños menores de 3 años o mujeres embarazadas, se suma el Complemento Leche de $44.230, elevando los ingresos hasta $433.694,31 por mes en una familia con tres hijos.