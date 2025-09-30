Oriana Sabatini anunció que está embarazada y espera su primer hijo con Paulo Dybala: las imágenes

Airbrush-Image-Enhancer-1759260896509

Oriana Sabatini embarazada

Ecografía de Oriana Sabatini

Embed

Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para la pareja. Amigoss, colegas y fanáticos dejaron comentarios celebrando la noticia y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. “Felicitaciones, qué hermosa familia”, “La noticia más linda”, “Qué felicidad para ustedes”, fueron algunas de las frases que se repitieron en la publicación.

Cuánto tiempo llevan juntos Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala es de esas que parecen sacadas de un guion romántico. Se conocieron en 2018, en un evento en común, y desde entonces comenzó un vínculo que fue creciendo a paso firme. Aunque al principio optaron por mantener cierta discreción, muy pronto sus apariciones públicas y los posteos en redes sociales confirmaron lo evidente: estaban enamorados.

Uno de los momentos que marcó el inicio de la pareja fue cuando Oriana compartió en Instagram un video divertido inspirado en la caricatura Danny Phantom. Ese guiño fue su manera creativa de blanquear la relación y, a la vez, de mostrar el costado lúdico que los caracteriza.

Con el tiempo, se volvieron inseparables. Oriana acompañó a Paulo en Italia, mientras él brillaba en la Juventus y más tarde en la Roma, y él fue uno de los principales apoyos en la carrera musical de ella. La cantante no dudó en seguirlo en sus destinos deportivos, mostrando que la relación no solo era amorosa sino también de compañerismo y respaldo mutuo.

En 2022 se comprometieron oficialmente, y tras meses de preparativos, el 20 de julio de 2024 dieron el “sí” en una boda soñada en Buenos Aires, rodeados de familiares, amigos y un despliegue mediático que los consagró como una de las parejas más queridas de la farándula argentina e internacional.

Ahora, en 2025, vuelven a emocionar al anunciar que serán padres por primera vez. La noticia no solo celebra un nuevo capítulo en su historia, sino que también reafirma un recorrido marcado por la complicidad, el humor y el profundo amor que los une desde aquel primer encuentro.