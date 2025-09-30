"Chiquito" Romero y su futuro en Boca: lo que dijo en un inesperado encuentro con un hincha

Por qué Romero no ataja en Boca este año

El arquero, históricamente el competidor natural de Agustín Marchesín, se encuentra relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo. Durante 2025, Russo ha preferido como suplente a Leandro Brey, mientras que Javier García figura como tercera opción. Esto deja a Romero fuera de la rotación de arqueros, a pesar de su experiencia y jerarquía dentro del plantel.

El último partido de Chiquito en Boca data del 23 de noviembre de 2024, en Parque Patricios ante Huracán (0-0), previo a la eliminación del club en la Copa Argentina frente a Vélez. Desde entonces, su presencia se limitó a algunas listas de convocados, como ocurrió ante Aldosivi, aunque sin siquiera formar parte de los suplentes en los partidos en los que estuvo incluido.

Una historia de altibajos en La Ribera

Romero llegó a Boca con expectativas altas tras su destacada carrera en la Selección Argentina, pero su paso por el club estuvo marcado por vaivenes extremos. Desde la gloria que parecía posible en la Copa Libertadores 2023 hasta la crisis de 2024, el arquero vivió momentos de protagonismo y desencanto.

Ahora, a pocos meses de finalizar su contrato a fin de año, su salida del club parece inevitable. Salvo una decisión inesperada del cuerpo técnico o de la dirigencia, Chiquito se marchará en condición de libre, sin volver a sumar minutos en el arco xeneize.

El legado de Chiquito en Boca

Más allá de la inactividad reciente, su presencia dentro del club y su relación con los hinchas permanecen intactas. El intercambio del lunes evidenció el cariño y la expectativa que aún genera su figura. Romero, con una carrera marcada por la Selección y su paso por Europa, sigue siendo una voz respetada en La Ribera, aunque su etapa como jugador activo en el club esté llegando a su fin.

El arquero no solo dejó un mensaje sobre su vinculación con Boca, sino que también reforzó la idea de que su carrera en el club no se reduce a los minutos en cancha, sino que su influencia y legado trascienden las estadísticas. Para los hinchas, su despedida se perfila como el cierre de un ciclo que combinó talento, entrega y momentos inolvidables, aunque con finales difíciles en las competencias más importantes.