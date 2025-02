CAMBIO para las jubilaciones de ANSES: llega el FINAL de un beneficio clave

Opciones disponibles tras el vencimiento de la moratoria

A partir de marzo de 2025, quienes no cuenten con los 30 años de aportes necesarios y alcancen la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) no podrán acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, podrán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima y está disponible para personas a partir de los 65 años. Es importante destacar que la PUAM no otorga derecho a pensión por viudez.

image.png La eliminación de la moratoria deja a miles de personas sin acceso a la jubilación tradicional. Foto: Anses.

Para aquellos que aún no han llegado a la edad jubilatoria, pero saben que no cumplirán con los 30 años de aportes requeridos, existe la posibilidad de regularizar su situación mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores en Actividad. Este plan está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, permitiéndoles cancelar aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive. Los pagos se realizan a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP), facilitando la regularización antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Cómo es el procedimiento para acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional

Quienes ya han alcanzado la edad jubilatoria y desean adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional antes de su vencimiento en marzo de 2025, deben seguir los siguientes pasos:

Verificar aportes registrados : Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la historia laboral y verificar los aportes registrados.

Reunir documentación adicional : En caso de faltar aportes, es necesario contar con documentación que acredite los períodos trabajados, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de afiliación a obra social.

Solicitar un turno en ANSES : Programar una cita a través del sitio web de ANSES para ser atendido en una oficina.

Presentarse en la fecha asignada: Asistir al turno con DNI y la documentación recopilada para iniciar el trámite correspondiente.

Es fundamental completar este proceso antes del 23 de marzo de 2025 para aprovechar los beneficios de la moratoria vigente.