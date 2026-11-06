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AUH: adelantan cuál sería el monto que ANSES pagará en diciembre

Cuáles son los importes netos en mano, el valor adicional para la Zona 1 y los complementos que liquidará el organismo en el último mes del año.

Cuál sería el monto que ANSES pagará en diciembre para AUH (Foto: A24.com).

Cuál sería el monto que ANSES pagará en diciembre para AUH (Foto: A24.com).

El Gobierno aplicaría un incremento por movilidad del 1,8% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de diciembre de 2026. La actualización responde a la proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimada por los consultores del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). De concretarse este ajuste, las familias del régimen general y de zonas desfavorables percibirán nuevos importes netos y complementos adicionales a través del organismo previsional.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevaría el monto total de la AUH por menor a $162.484 en diciembre de 2026, lo que representa un cobro directo del 80% equivalente a $129.987,20 mensuales de bolsillo, mientras que el 20% restante ($32.496,80) se liquida de forma acumulada tras la presentación de la Libreta AUH.

En los casos de hijos con discapacidad, el importe bruto alcanzará los $529.059, generando una acreditación directa de $423.247,20 en la cuenta bancaria del titular. El dato definitivo del incremento será oficializado por el INDEC el jueves 12 de noviembre a las 16:00.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH de ANSES en diciembre de 2026?

De aplicarse la suba proyectada del 1,8%, los importes brutos y los cobros netos mensuales en mano para los titulares del régimen general quedarán liquidados de la siguiente forma:

  • AUH por menor de edad: monto total de $162.484. Cobro directo en mano del 80%: $129.987,20. Retención del 20% para la Libreta AUH: $32.496,80.

  • AUH por hijo con discapacidad: monto total de $529.059. Cobro directo en mano del 80%: $423.247,20. Retención del 20% para la Libreta AUH: $105.811,80.

Cabe destacar que la ANSES liquida el 100% de la prestación mensual únicamente a las familias con menores de hasta 5 años cuando se verifica en el sistema el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios a través de los datos cruzados con el Ministerio de Salud.

¿De cuánto es el monto para la Zona 1 con el plus por zona desfavorable?

Los beneficiarios que residen en la Patagonia y zonas de frontera contempladas dentro de la Zona 1 (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires) perciben una escala diferencial.

Con el incremento estimado del 1,8%, los valores liquidados para la Zona 1 serán:

  • AUH por menor (Zona 1): monto total de $211.230. Acreditación directa del 80%: $168.984,00. Retención del 20%: $42.246,00.

  • AUH por hijo con discapacidad (Zona 1): monto total de $687.778. Acreditación directa del 80%: $550.222,40. Retención del 20%: $137.555,60.

Este adicional excluye a las personas que cobren su prestación mediante cuentas pertenecientes a billeteras virtuales, ya que la normativa exige acreditar domicilio en la región a través de entidades financieras bancarias tradicionales.

¿A cuánto aumenta el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

La actualización por movilidad del 1,8% también alcanzará al importe del Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Esta asistencia alimentaria pasará de los $60.203 abonados durante noviembre a la suma final de $61.287 en diciembre de 2026.

La acreditación del Complemento Leche es automática y se deposita junto con la asignación a aquellas familias que tienen hijos de hasta 3 años de edad inclusive, sin necesidad de realizar trámites adicionales en las oficinas del organismo.

¿Cuándo se cobra la AUH en diciembre de 2026 según el calendario de ANSES?

El cronograma de pagos de la ANSES para la Asignación Universal por Hijo se desplegará durante el último mes del año siguiendo el orden habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 7 de diciembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de diciembre

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de diciembre

  • DNI terminados en 5: martes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de diciembre

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de diciembre

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de diciembre

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de diciembre

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