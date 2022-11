Clara Salguero: "La movilidad jubilatoria no puede con la inflación"

Según explicó, si se toma el interanual de diciembre del 2021 a diciembre del 2022, el acumulado de movilidad jubilatoria con ayuda de los bonos quedó en 107%. “Esto es con ayuda de los bonos, que no son para todos porque es un país donde el presupuesto no abunda y hay que ayudar a los más vulnerables”, recalcó Salguero.

En este sentido, reflexionó: “Si tomamos lo que dice Damián Di Pace, el estimativo da 103%. La movilidad jubilatoria quedaría 27 puntos y medio abajo de la inflación. Es el quinto año consecutivo que la movilidad jubilatoria pierde con la inflación”

Y se preguntó si el bono puede solucionar este desfasaje. "Es una asistencia, una cifra que se da no remunerativa a la emergencia, es lo único que es el bono, una ayuda de momento", argumentó la especialista.

En este marco, recalcó que el bono deja una situación inequitativa. "Algunos lo tienen y sienten menos el impacto de la inflación y a otros el bono no les llega. Entonces, a los que le llega, logran de alguna manera llegar a la par de la inflación, pero el bono no resuelve todo lo que se perdió de poder adquisitivo en los años anteriores. Y al resto que no recibe el bono, los deja en una situación de inequidad", sostuvo.

Según dijo, el bono desnuda, además, "que la mayor parte el 84% de los jubilados y pensionados en la Argentina están en ingresos medios o mínimos muy lejos de los números de la inflación, muy lejos de poder responderle al costo de vida y muy lejos de la canasta básica. La otra realidad contundente es que la movilidad no pudo otro año más con el tema de la inflación".

Sobre este punto, explicó: "La inflación está llevando sistemáticamente a un bono permanente ¿Cuántos bonos se les dio a los jubilados y a los pensionados nacionales durante el año 2022? Seis bonos. Este que van a cobrar de $10.000 en diciembre es el sexto".

Y por último, concluyó: "Si continuamos la lógica y vemos que estos 1o mil pesos van a llegar hasta el mes de febrero, va a ver 6 meses consecutivos de pago de bonos porque la inflación no cesa, es alta y termina llevando a un bono permanente. Las asistencias en forma permanente no le han dado a la Argentina ni a los bolsillos de la gente buenos resultados".