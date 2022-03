Clara Salguero: "Tenemos un serio problema con la deuda externa y también con la interna"

"Otro dato importante vino por el lado de juntos por el Cambio. Hubo un solo un voto negativo, que fue de Ricardo López Murphy; cuatro ausencia y 111 votos a favor. El rechazo fue mucho menor en la oposición que en el oficialismo. El 65 por ciento del FdT acompañó el programa. En JxC fue el 96 por ciento", analizó.

En este sentido, Salguero recalcó que "faltan 10 días para que caigamos en default si este tema no se define", y se refirió a los disturbios fuera del Congreso. "Hubo ambiente de agresión en la calle; de desprecio de esos violentos hacia el resto de los ciudadanos atentando contra un patrimonio publico como es el Congreso", dijo.

"Hubo corridas y quema de neumáticos. Rompían las baldosas y los cordones de la s veredas para obtener piedras y arrojarle a la policía. Hubo balas de goma y la verdad que uno puede no estar de acuerdo con una medida, lo que no puede es destruir y ser violento. Estos destrozos le van a costar a la sociedad 10 millones de pesos. Esto no se puede repetir más, lo vivimos en el 2017 y lo volvimos a vivir ahora en el 2022", detalló.

Con respecto a "los violentos", la especialista dijo que lo primero que hay que hacer es "mostrar sus caras; que toda la opinión pública conozca sus nosotros y sepamos el nombre y apellidos de cada uno de ellos para aplicar una sanción. Si no podemos resolver puertas fuera los problemas que tenemos, como vamos a hacer para resolverlos puerta adentro", recalcó.

"La Argentina tiene una deuda interna que se fue profundizando, donde la política previsional es parte. Jubilados a los que nos les alcanza y que viven perdiendo frente a la inflación imparable, más jubilaciones por moratoria, más pensiones universales a adultos mayores, con un Estado que da asistencia a través de beneficios a esa gente que no puede reunir una trayectoria laboral por la falta desempleo", argumentó.

Incidentes frente al Congreso FMI Foto:Télam

Por último, Salguero afirmó que Argentina fue el segundo peor país en su sistema previsional después de Tailandia, entre 43 Naciones que abarcan el 65 por ciento de la población mundial. Y en este sentido, cerró: "Tenemos un serio problema con la deuda externa y la interna. Esto se tiene que solucionar con un pacto social. La sociedad de los violentos no".

Y concluyó: "Si la política se tiene que enrostrar errores porque siente que así sale mas fortalecida, que lo hagan antes de entrar al recinto. Todos los temas heredados o no los tiene que resolver la política toda. No puede ser que la mayor parte de los argentinos estemos sintiendo permanentemente que vivimos en un país al límite.