Cobro de ANSES en febrero: quiénes reciben más de $350.000 sin trámite

Con el aumento del 2,8% y la continuidad del refuerzo extraordinario, el monto total de la PUAM en febrero supera los $357.000. La composición del haber queda conformada de la siguiente manera:

PUAM total: $357.403,47

Haber actualizado: $287.403,47

Bono extraordinario: $70.000

El pago se deposita en la cuenta bancaria habitual y no requiere ningún trámite adicional.

Qué es la PUAM y a quiénes les corresponde cobrarla

La PUAM es una prestación no contributiva equivalente al 80% de la jubilación mínima. Se abona de forma mensual y garantiza el acceso a beneficios adicionales del sistema previsional.

Quienes perciben esta prestación acceden a:

Aguinaldo

Bonos extraordinarios que disponga ANSES

Cobertura médica de PAMI

Está dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse por el régimen general y funciona como un ingreso mínimo garantizado dentro del esquema de seguridad social.

Calendario de pagos ANSES para PUAM en febrero

ANSES confirmó el cronograma de cobro de la PUAM para febrero, organizado según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Los depósitos se realizan en las cuentas habituales, sin cambios en la modalidad de cobro.

AUH y asignaciones familiares: nuevos montos vigentes en febrero

El aumento del 2,8% también impacta en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Los valores actualizados son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71 ANSES paga el 80% mensual El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Estos montos se ajustan automáticamente y no requieren gestión previa por parte de los titulares.

Asignaciones familiares SUAF: cuánto se cobra según ingresos

Las familias que cobran Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán en febrero alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos.

La escala vigente definida por ANSES establece:

$64.554 para ingresos de hasta $999.482

$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838

Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos parten de $210.186 y se reducen según el ingreso, sin tope de IGF.

Prestación por Desempleo: montos actualizados en febrero

Quienes cobran la Prestación por Desempleo acceden a los mismos valores del régimen general de asignaciones familiares:

Hasta $64.554 en los tramos de ingresos más bajos

Hasta $13.588 en los tramos más altos

La Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039, al igual que para el resto de los regímenes alcanzados.