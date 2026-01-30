Cobro de ANSES en febrero: quiénes reciben más de $350.000 sin trámite
ANSES activa en febrero pagos automáticos que superan los $350.000 para un grupo específico de beneficiarios. No se trata de un bono nuevo ni requiere gestión adicional, pero el impacto en los haberes puede pasar desapercibido si no se revisa la liquidación.
ANSES y el cobro de más de $350.000 concentran la atención en febrero por una combinación de aumento mensual y refuerzo vigente que eleva de forma significativa los ingresos de algunos beneficiarios. El depósito se realiza de manera automática y forma parte de la liquidación habitual.
El incremento del 2,8% confirmado por el organismo previsional se suma a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, lo que explica por qué determinados haberes superan ampliamente los valores habituales del sistema.
Esta actualización alcanza a jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones sociales, en el marco de la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos de forma mensual según la inflación informada por el INDEC.
PUAM de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026 con aumento y bono
Entre las prestaciones alcanzadas se destaca la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso clave para personas que no completaron los años de aportes requeridos para jubilarse.
Con el aumento del 2,8% y la continuidad del refuerzo extraordinario, el monto total de la PUAM en febrero supera los $357.000. La composición del haber queda conformada de la siguiente manera:
PUAM total:$357.403,47
Haber actualizado:$287.403,47
Bono extraordinario:$70.000
El pago se deposita en la cuenta bancaria habitual y no requiere ningún trámite adicional.
Qué es la PUAM y a quiénes les corresponde cobrarla
La PUAM es una prestación no contributiva equivalente al 80% de la jubilación mínima. Se abona de forma mensual y garantiza el acceso a beneficios adicionales del sistema previsional.
Quienes perciben esta prestación acceden a:
Aguinaldo
Bonos extraordinarios que disponga ANSES
Cobertura médica de PAMI
Está dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse por el régimen general y funciona como un ingreso mínimo garantizado dentro del esquema de seguridad social.
Calendario de pagos ANSES para PUAM en febrero
ANSES confirmó el cronograma de cobro de la PUAM para febrero, organizado según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Los depósitos se realizan en las cuentas habituales, sin cambios en la modalidad de cobro.
AUH y asignaciones familiares: nuevos montos vigentes en febrero
El aumento del 2,8% también impacta en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niños, niñas y adolescentes.
Los valores actualizados son:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
ANSES paga el 80% mensual
El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH
Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42
AUH por Discapacidad: $420.312,22
Estos montos se ajustan automáticamente y no requieren gestión previa por parte de los titulares.
Asignaciones familiares SUAF: cuánto se cobra según ingresos
Las familias que cobran Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán en febrero alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos.
La escala vigente definida por ANSES establece:
$64.554 para ingresos de hasta $999.482
$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838
Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos parten de $210.186 y se reducen según el ingreso, sin tope de IGF.
Prestación por Desempleo: montos actualizados en febrero
Quienes cobran la Prestación por Desempleo acceden a los mismos valores del régimen general de asignaciones familiares:
Hasta $64.554 en los tramos de ingresos más bajos
Hasta $13.588 en los tramos más altos
La Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039, al igual que para el resto de los regímenes alcanzados.