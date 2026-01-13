Cobro confirmado: AUH y Tarjeta Alimentar llegan juntas en enero
ANSES confirmó los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero de 2026, que se pagan de forma automática a las familias que cumplen los requisitos. Quiénes acceden a cada beneficio, cuánto se cobra por hijo y cómo verificar el pago desde Mi ANSES.
Con el inicio de enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a acreditar los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de las principales políticas de asistencia destinadas a familias con niñas, niños y adolescentes.
Ambos beneficios se depositan de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la información personal y del grupo familiar esté correctamente registrada en el sistema. Por eso, ANSES insiste en la importancia de mantener los datos actualizados para evitar demoras o la suspensión del cobro.
Quiénes cobran la AUH de ANSES en enero de 2026
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a personas adultas responsables —madres, padres o tutores— que se encuentran fuera del empleo formal o dentro de determinados regímenes laborales. Para acceder al beneficio, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser argentino y residir en el país, o acreditar un mínimo de dos años de residencia legal en el caso de personas extranjeras.
No contar con trabajo registrado, desempeñarse en el servicio doméstico o estar inscripto como monotributista social.
Tener hijas o hijos menores de 18 años, sin límite de edad cuando se trata de personas con discapacidad.
Los menores no deben estar casados ni emancipados.
La AUH se paga por cada hijo que cumpla con estas condiciones y forma parte del sistema de asignaciones familiares que administra ANSES.
Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar en enero de 2026
La Tarjeta Alimentar es un complemento económico destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos. ANSES la asigna de manera directa y automática a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijas o hijos de hasta 17 años inclusive.
Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).
En ninguno de los casos es necesario realizar una inscripción. El beneficio se activa automáticamente cuando ANSES cuenta con la información familiar validada.
Cuánto se cobra por la AUH en enero de 2026
Con la actualización aplicada en enero, el monto de la Asignación Universal por Hijo se ubicó en $125.517,55 por cada hijo.
El esquema de pago funciona de la siguiente manera:
El 80% del monto se cobra todos los meses.
El 20% restante se retiene y se paga una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar.
El valor incluye un aumento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre informada por el INDEC, según la fórmula de movilidad mensual vigente desde 2024.
Montos de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026
Durante enero, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones y dependen de la cantidad de hijos o de la situación familiar:
Personas gestantes que cobran AUE: $52.250
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este refuerzo se deposita junto con la AUH o la prestación principal y no puede destinarse a la compra de bebidas alcohólicas ni otros productos no alimentarios.
Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero
Para verificar si los beneficios están activos y conocer el monto y la fecha de cobro, ANSES ofrece una consulta simple y online:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la opción “Consultar”.
Revisar el estado del beneficio, el monto asignado y la fecha de acreditación.
También se puede ingresar en la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones vigentes asociadas al grupo familiar.