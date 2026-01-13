Cobro confirmado: AUH y Tarjeta Alimentar llegan juntas en enero

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar en enero de 2026

La Tarjeta Alimentar es un complemento económico destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos. ANSES la asigna de manera directa y automática a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijas o hijos de hasta 17 años inclusive .

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad .

Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

En ninguno de los casos es necesario realizar una inscripción. El beneficio se activa automáticamente cuando ANSES cuenta con la información familiar validada.

Alimentar_AUH

Cuánto se cobra por la AUH en enero de 2026

Con la actualización aplicada en enero, el monto de la Asignación Universal por Hijo se ubicó en $125.517,55 por cada hijo.

El esquema de pago funciona de la siguiente manera:

El 80% del monto se cobra todos los meses .

El 20% restante se retiene y se paga una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar.

El valor incluye un aumento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre informada por el INDEC, según la fórmula de movilidad mensual vigente desde 2024.

Montos de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Durante enero, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones y dependen de la cantidad de hijos o de la situación familiar:

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se deposita junto con la AUH o la prestación principal y no puede destinarse a la compra de bebidas alcohólicas ni otros productos no alimentarios.

Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero

Para verificar si los beneficios están activos y conocer el monto y la fecha de cobro, ANSES ofrece una consulta simple y online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la opción “Consultar” .

Revisar el estado del beneficio, el monto asignado y la fecha de acreditación.

También se puede ingresar en la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones vigentes asociadas al grupo familiar.