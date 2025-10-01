Comenzó octubre y Milei ya confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando

Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Madres con siete hijos o más, titulares de PNC.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar un piso de ingresos que permita a los sectores más golpeados sostener el consumo básico en un escenario económico complejo.

Modificaciones en el calendario por el feriado de octubre

El cronograma de pagos tendrá un condimento particular este mes, ya que el feriado nacional del viernes 10 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, obligará a reprogramar algunas fechas.

Desde ANSES explicaron que los pagos correspondientes a ese día se trasladarán, sin afectar el orden de acreditación por número de documento, aunque habrá ajustes que los beneficiarios deberán tener en cuenta.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes mínimos

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del miércoles 8 de octubre, con un esquema escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

DNI terminados en 0 : miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2 : viernes 10 de octubre (se traslada por feriado)

DNI terminados en 3 : lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4 : martes 14 de octubre

DNI terminados en 5 : miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6 : jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7 : viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8 : lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

En el caso de quienes perciben ingresos jubilatorios o pensiones por encima del haber mínimo, los pagos se concentrarán en la segunda quincena de octubre.

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3 : jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5 : viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7 : lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

De esta manera, el organismo mantiene la modalidad escalonada que permite evitar aglomeraciones en bancos y cajeros, priorizando la atención organizada de adultos mayores.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC), destinadas a personas con invalidez, vejez o madres con siete hijos o más, también tienen su calendario confirmado.

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 9 de octubre

Esto significa que los beneficiarios de este programa estarán entre los primeros en cobrar durante el mes.

AUH y SUAF: calendario de pagos de octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), dos de los programas sociales de mayor alcance en la Argentina, también cuentan con sus fechas confirmadas.

DNI terminados en 0 : miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3 : lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4 : martes 14 de octubre

DNI terminados en 5 : miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6 : jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7 : viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8 : lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Estas fechas resultan claves para millones de familias que esperan el ingreso para cubrir gastos de alimentación, educación y salud.

Importancia del bono previsional en la economía familiar

El bono extraordinario de $70.000 representa un refuerzo vital para los sectores más frágiles de la sociedad. Para muchos jubilados y pensionados, el haber mínimo resulta insuficiente para afrontar los costos básicos de vida.

La suma adicional busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento de precios, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios públicos.

Según analistas económicos, este tipo de medidas permite inyectar liquidez en los hogares y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo interno, aunque remarcan que se trata de paliativos temporales que no sustituyen la necesidad de una política previsional de fondo.

Cómo consultar las fechas de cobro

ANSES recuerda a los beneficiarios que las fechas exactas de cobro pueden consultarse de manera rápida y sencilla en:

La página oficial de anses.gob.ar .

La aplicación Mi ANSES disponible para celulares.

El número telefónico 130, línea gratuita de atención.

De esta manera, se busca evitar traslados innecesarios y brindar información precisa a cada beneficiario sobre el día en que estará disponible su haber.

Impacto social de las medidas de ANSES

La confirmación del calendario de pagos y el otorgamiento del bono tienen un impacto directo en más de 20 millones de argentinos, entre jubilados, pensionados, asignaciones familiares y AUH.

En un contexto de crisis económica y con los índices de pobreza en alza, estas prestaciones funcionan como una red de contención social. Para muchos hogares, representan el ingreso principal o incluso el único disponible.

La expectativa de los beneficiarios se centra en la acreditación puntual de los haberes y el cobro del bono, que en varios casos significa poder cubrir gastos urgentes de alimentación, alquiler o servicios.