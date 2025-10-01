La buena noticia para jubilados de ANSES: adelantan el pago de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el esquema actualizado de pagos para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a octubre.
Tras confirmarse el aumento en los haberes que percibirán el mes próximo, estos beneficiarios también recibieron otra novedad relacionada con los pagos.
Adelantan el pago de octubre para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).
El organismo confirmó que las prestaciones tendrán un ajuste del 1,88%, por debajo del 1,9% de inflación de agosto informada por el INDEC. La diferencia responde al método de cálculo de la fórmula de Movilidad, que toma en cuenta dos decimales.
La buena noticia es que a raíz de que el feriado del Día de la Diversidad Cultural (12 de octubre) se trasladó al viernes 10, el organismo debió reprogramar fechas de pago, especialmente para los jubilados y pensionados de la mínima.
Montos actualizados en octubre 2025
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $325.709
PUAM: $260.567
PNC por invalidez: $227.996
PNC madres de 7 hijos o más: $325.709
Asignaciones familiares
AUH / AUE (80%): $93.631
AUH con discapacidad (80%): $304.882
Asignación por hijo: $58.525
Asignación por hijo con discapacidad: $190.557
Asignación por cónyuge: $14.197
Extras familiares
Plan 1000 días (Leche): $44.142
Nacimiento: $68.218
Ayuda Escolar Anual: $84.830
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
Feriado del 10 al 12 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre