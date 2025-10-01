En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Calendario actualizado

La buena noticia para jubilados de ANSES: adelantan el pago de octubre

Tras confirmarse el aumento en los haberes que percibirán el mes próximo, estos beneficiarios también recibieron otra novedad relacionada con los pagos.

Adelantan el pago de octubre para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

Adelantan el pago de octubre para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).
Leé también ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué requisitos se necesitan
ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué requisitos se necesitan

El organismo confirmó que las prestaciones tendrán un ajuste del 1,88%, por debajo del 1,9% de inflación de agosto informada por el INDEC. La diferencia responde al método de cálculo de la fórmula de Movilidad, que toma en cuenta dos decimales.

Feriado adelantado y cambios en el cronograma

La buena noticia es que a raíz de que el feriado del Día de la Diversidad Cultural (12 de octubre) se trasladó al viernes 10, el organismo debió reprogramar fechas de pago, especialmente para los jubilados y pensionados de la mínima.

Montos actualizados en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $325.709

  • PUAM: $260.567

  • PNC por invalidez: $227.996

  • PNC madres de 7 hijos o más: $325.709

Asignaciones familiares

  • AUH / AUE (80%): $93.631

  • AUH con discapacidad (80%): $304.882

  • Asignación por hijo: $58.525

  • Asignación por hijo con discapacidad: $190.557

  • Asignación por cónyuge: $14.197

Extras familiares

  • Plan 1000 días (Leche): $44.142

  • Nacimiento: $68.218

  • Ayuda Escolar Anual: $84.830

ANSES_pension

Calendario de pagos ANSES octubre 2025: cuándo cobro

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • Feriado del 10 al 12 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
AUH ANSES octubre 2025: adelantan el calendario de pagos, ¿cuándo vas a cobrar?
Bono para jubilados y pensionados de ANSES: la novedad del Gobierno sobre el pago de octubre
ANSES confirmó el aumento para pensionados: cómo son los nuevos montos de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar