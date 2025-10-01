En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH ANSES octubre 2025: adelantan el calendario de pagos, ¿cuándo vas a cobrar?

ANSES sorprendió a los beneficiarios de AUH con un adelanto de pago por el feriado largo de octubre. Montos y lo que hay que saber.

Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para octubre 2025 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), con la sorpresa de un adelanto de cobro para algunos beneficiarios debido al feriado nacional trasladado.

AUH ANSES en octubre: cuánto se cobra con el aumento confirmado

Este mes, los titulares no solo recibirán su pago habitual, sino que podrán anticiparse al fin de semana largo, asegurando acceso oportuno a los fondos.

Adelanto de pago por el feriado de octubre

El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fue trasladado al viernes 10 para generar un nuevo fin de semana largo. Esta medida, establecida por la Resolución 139/2025 y respaldada por el Decreto 614/2025, busca incentivar el turismo interno.

Por este cambio, ANSES adelantó el pago para los beneficiarios de AUH y SUAF que originalmente cobraban el 10 de octubre.

Monto a cobrar en octubre 2025

El aumento dispuesto por ANSES lleva el monto bruto de la AUH por hijo a $117.250,96.

Pero, como cada mes, el organismo retiene el 20% de ese valor, que se acumula hasta que el titular presente la Libreta AUH 2024. Por lo tanto, el monto neto mensual que efectivamente se deposita en la cuenta de los beneficiarios es de $93.800,77 por hijo.

Esto significa que, en un hogar con dos hijos, la suma básica de AUH en octubre será de $187.601,54, a lo que después se pueden agregar la Tarjeta Alimentar y otros extras.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en octubre

La AUH por hijo con discapacidad también tiene una suba del 1,9%.

  • El monto bruto pasa a $402.831,11.

  • Lo que se cobra cada mes (el 80% neto) será de $322.264,88.

  • El 20% restante ($80.566,23) se acumula y se libera una vez que se cumpla la presentación de la Libreta o certificado correspondiente.

Este monto superior busca acompañar a las familias que enfrentan gastos extra por tratamientos, atención médica y educación especial.

ANSES_AUH

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

Con el aumento, las asignaciones de pago único quedan establecidas en:

  • Nacimiento: $68.341.

  • Matrimonio: $102.330.

  • Adopción: $408.575 (antes $401.074).

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Además, se actualizaron los topes de ingresos:

  • Individual: $2.403.613.

  • Familiar: $4.807.226.

Quienes superen estos límites no podrán acceder a las asignaciones familiares.

Fecha de cobro de AUH y SUAF según DNI

Los pagos de octubre para AUH y SUAF se realizarán siguiendo la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo consultar tu fecha de cobro

Para confirmar la fecha exacta y el monto a cobrar, los titulares pueden:

  • Ingresar a Mi ANSES (www.anses.gob.ar) con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Mis cobros” y verificar la fecha asignada.

  • Alternativamente, usar la app Mi Argentina y seguir el mismo procedimiento.

Recomendaciones para beneficiarios

  • Mantener actualizados los datos bancarios para recibir el pago automáticamente.

  • Consultar con regularidad Mi ANSES o Mi Argentina para confirmar la fecha y estado de la prestación.

  • Aprovechar este adelanto de pago para organizar gastos antes del fin de semana largo.

Con esta actualización, ANSES asegura que los titulares de AUH y SUAF reciban sus fondos antes del feriado, garantizando que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas y planificar sus gastos con anticipación.

