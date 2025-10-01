ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué requisitos se necesitan

El cálculo general : se cobra el 75% del mejor sueldo neto percibido en los últimos seis meses trabajados.

El mínimo garantizado : en octubre de 2025, no puede ser menor al 50% del SMVM , es decir, $161.000 .

El máximo posible: en este mes tampoco puede superar el 100% del SMVM, que equivale a $322.000.

De esta manera, un trabajador que cobraba $200.000 netos en su empleo recibirá $150.000, pero como ese monto queda por debajo del piso, accederá al mínimo de $161.000. En cambio, alguien que ganaba $500.000 netos solo recibirá hasta $322.000, ya que esa es la cifra máxima establecida por ANSES.

Este esquema busca equilibrar el beneficio: garantizar un ingreso básico para quienes cobraban salarios bajos, y fijar un límite para los sueldos más altos.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo no está dirigida a todas las personas desempleadas, sino a un grupo específico: los trabajadores registrados en relación de dependencia, que realizaban aportes y estaban bajo cobertura legal.

Requisitos básicos:

Haber sido despedido sin causa justificada .

Que se haya extinguido el contrato de trabajo por causas contempladas en la Ley de Empleo.

Acreditar la relación laboral mediante documentación oficial (recibos de sueldo, telegrama de despido o carta documento).

anses plata .jpg

No pueden acceder:

Quienes renunciaron voluntariamente .

Despedidos con causa justificada .

Personas que se desempeñaban en empleos informales o sin aportes.

Requisitos específicos según el tipo de trabajador

Trabajadores permanentes

Deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

Se considera la continuidad laboral para acceder al beneficio completo.

Trabajadores eventuales, de temporada o contratados

Haber trabajado más de 90 días en el último año .

Haber prestado servicios por menos de 12 meses en total durante los últimos tres años .

Este esquema está pensado para sectores con alta rotación como construcción, agro, gastronomía u hotelería.

Cuánto dura la Prestación por Desempleo

La duración del beneficio varía en función de la antigüedad registrada:

Mínimo : 2 meses.

Máximo: 12 meses.

Además, existe una condición especial:

Los trabajadores mayores de 45 años reciben una extensión automática de 6 meses adicionales.

Esto significa que una persona despedida a los 50 años, con los aportes necesarios, podría cobrar la Prestación por Desempleo hasta 18 meses en total.

Paso a paso para tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES

El trámite es gratuito y puede hacerse de dos maneras: presencial o online.

Trámite presencial

Solicitar un turno en la web de ANSES: www.anses.gob.ar.

Presentarse en la oficina con: DNI. Telegrama de despido, carta documento o nota de finalización de contrato. Últimos recibos de sueldo (si son requeridos).

Completar el formulario y esperar la aprobación.

Trámite online (Mi ANSES)

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” .

Subir la documentación digitalizada.

Confirmar la solicitud y esperar la resolución.

Una vez aprobado, el pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde el trabajador cobraba su sueldo.

Plazo límite para solicitar la Prestación por Desempleo

El tiempo es un factor clave: el beneficio solo puede gestionarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del contrato.

Si el trámite no se inicia dentro de ese período, el trabajador pierde el derecho a cobrar la prestación.

Por eso, especialistas recomiendan iniciar el pedido lo antes posible, incluso mientras se buscan nuevas oportunidades laborales.

Cómo saber si cobrás la Prestación por Desempleo

Existen tres formas de verificar si ya se aprobó el beneficio: