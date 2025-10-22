Cobro AUH y tengo una deuda con la tarjeta: ¿me pueden embargar el beneficio?

anses plata .jpg

Cuándo se pueden embargar una jubilación o pensión de ANSES

No obstante, Bezares aclaró que la única situación en la que sí puede embargarse una jubilación o pensión es cuando existe una orden judicial por cuota alimentaria. En estas circunstancias, el embargo puede ejecutarse directamente sobre el haber, e incluso sin tope porcentual, ya que se prioriza el derecho de los niños y adolescentes a recibir alimentos.

Registro en el Veraz y otras consecuencias por no pagar

Aunque los haberes de ANSES estén protegidos, Bezares aclaró que no pagar un crédito sí tiene consecuencias:

El deudor puede ser informado al Veraz o a la Central de Deudores del Banco Central

Esa calificación negativa limita el acceso a futuros préstamos

También puede dictarse una inhibición general de bienes, impidiendo vender o disponer de propiedades

Sin embargo, ninguna de estas medidas habilita el embargo automático de prestaciones sociales.

Bezares insistió en que los beneficiarios deben conocer sus derechos y no dejarse intimidar por llamados o cartas de estudio jurídicos y financieras, ya que ANSES tiene respaldo legal para proteger los haberes que están destinados a la subsistencia diaria.