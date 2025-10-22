El drama de la locutora Marita Monteleone: larga internación y grave denuncia a su hija Malena

"Una historia muy fuerte y muy dolorosa. Fue la voz oficial de la telefonía en Argentina durante décadas luego locutora de Radio El Mundo y Radio La Red, es una figura", indicó el periodista Luis Bremer en A la tarde (América TV).

"Hoy por hoy dice mi hija me quiere confiscar los bienes, meter en un geriátrico y tiene celos de mi carrera. Hay una historia más dolorosa y compleja detrás", agregó el panelista del programa conducido por Karina Mazzocco.

En ese contexto, el periodista expuso la respuesta de la hija de Marita Monteleone aclarando la interna familiar con su madre: "Vamos a ser cautelosos para dar cuenta de lo que dice Marita y también de lo que dice la hija, que me dijo puntualmente: 'yo no la interné, yo no tomé ninguna decisión. Acá se puso una denuncia policial y dio oficio y con la intervención de un juez se la institucionalizó'", explicó.

Qué dijo Marita Monteleone en su internación y la fuerte acusación a su hija

Marita Monteleone recibió a Nahuel Saá en su internación en el Centro Gallegos y contó en una nota con A la tarde cómo se encuentra de salud en medio del conflicto con su hija Malena de los Ríos.

"Hace tres meses se me trabó la rodilla entonces como yo tengo la obra social Pami me vine al Centro Gallegos y estoy en proceso de rehabilitación, ya me dio el alta la kinesióloga y tengo el alta motriz de la doctora. El tema es que necesito la autorización de un juez. Mi hija Malena habló con el juez para que me manden a un geriático", indicó la locutora.

"¿Por qué? Realmente eso no lo sé, yo sé que me tiene bloqueada del WhatsApp y las redes, la que está enojada es ella. Yo no puedo salir de acá si no tengo la orden del juez y no puedo vender mi deparamento si ella no pone la firma", continuó durísima contra su hija.

Y sobre los bienes familiares en cuestión, Marita Monteleone explicó: "Ella tiene el 50 por ciento. Ella cuando venía a mi departamento venía solamente a buscar firma para que ella pudiera vender el 4B donde vivía. Ella vendió su departamento así que me deje, que no me perjudique. Aprovechó el momento que me quedó la rodilla trabada, habló con el juez y yo estoy restringuida. Yo no la perjudico, ella me está perjudicando a mí".