En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025

Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán un incremento en sus haberes junto con un bono adicional. Además, el organismo publicó el nuevo calendario de pagos que regirá desde el 10 de noviembre.

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025

Tras la última actualización, la jubilación mínima se eleva a $333.085,39, mientras que el bono de refuerzo de $70.000 deja el monto total en $403.085,39.

Leé también AUH: ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre con el aumento
ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre a los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).

El ajuste responde al índice de movilidad y busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en el cierre del año.

En tanto, quienes perciben el haber máximo pasarán a cobrar $2.241.349,35.

El bono se aplicará de manera completa a quienes perciben la mínima y en forma proporcional para el resto.

Fechas de pago confirmadas por ANSES

anses milei calendario 2.jpg
ANSES confirm&oacute; el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025

ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:

Haberes mínimos:

  • 10 de noviembre: terminación 0

  • 11 de noviembre: 1

  • 12 de noviembre: 2

  • 13 de noviembre: 3

  • 14 de noviembre: 4

  • 17 de noviembre: 5

  • 18 de noviembre: 6

  • 19 de noviembre: 7

  • 20 de noviembre: 8 y 9

Haberes superiores:

  • 21 de noviembre: 0 y 1

  • 25 de noviembre: 2 y 3

  • 26 de noviembre: 4 y 5

  • 27 de noviembre: 6 y 7

  • 28 de noviembre: 8 y 9

Cómo consultar el recibo desde Mi ANSES

Los jubilados pueden verificar el detalle de sus haberes y el día exacto de cobro desde la plataforma oficial:

  • Ingresar a mi.anses.gob.ar.

  • Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • Seleccionar “Jubilaciones y Pensiones” → “Recibos de haberes”.

  • Descargar el comprobante correspondiente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aumento Jubilaciones Bono
Notas relacionadas
Créditos para jubilados de ANSES: actualizan montos, plazos y requisitos
ANSES actualizó la AUH: cuánto cobrarán las familias en noviembre
Cómo sacar la constancia de CUIL por Internet en ANSES: paso a paso para descargar el comprobante oficial

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar