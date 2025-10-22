Tras la última actualización, la jubilación mínima se eleva a $333.085,39, mientras que el bono de refuerzo de $70.000 deja el monto total en $403.085,39.
Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán un incremento en sus haberes junto con un bono adicional. Además, el organismo publicó el nuevo calendario de pagos que regirá desde el 10 de noviembre.
ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y el bono extra de noviembre 2025
El ajuste responde al índice de movilidad y busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en el cierre del año.
En tanto, quienes perciben el haber máximo pasarán a cobrar $2.241.349,35.
El bono se aplicará de manera completa a quienes perciben la mínima y en forma proporcional para el resto.
ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:
Haberes mínimos:
10 de noviembre: terminación 0
11 de noviembre: 1
12 de noviembre: 2
13 de noviembre: 3
14 de noviembre: 4
17 de noviembre: 5
18 de noviembre: 6
19 de noviembre: 7
20 de noviembre: 8 y 9
Haberes superiores:
21 de noviembre: 0 y 1
25 de noviembre: 2 y 3
26 de noviembre: 4 y 5
27 de noviembre: 6 y 7
28 de noviembre: 8 y 9
Los jubilados pueden verificar el detalle de sus haberes y el día exacto de cobro desde la plataforma oficial:
Ingresar a mi.anses.gob.ar.
Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social.
Seleccionar “Jubilaciones y Pensiones” → “Recibos de haberes”.
Descargar el comprobante correspondiente.