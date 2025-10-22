En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
Jubilados
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para jubilados de ANSES: actualizan montos, plazos y requisitos

Los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES pueden acceder a créditos personales de hasta $600.000. El trámite se realiza online y los fondos se acreditan en menos de cinco días hábiles.

Banco Nación lanzó créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos y requisitos

Banco Nación lanzó créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos y requisitos

Los créditos disponibles para jubilados de ANSES mantienen sus condiciones actualizadas y ofrecen financiamiento de hasta $600.000.

Leé también Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas
ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Aunque son gestionados desde la web del organismo, los préstamos no son otorgados por ANSES, sino por entidades bancarias que trabajan con sus beneficiarios.

Los créditos se otorgan en cuotas fijas con plazos de hasta 48 meses, y el descuento se realiza directamente del haber mensual.

Montos y condiciones de los créditos

Los topes varían según la prestación que cobra el titular:

  • Jubilados del SIPA: hasta $600.000.

  • Pensionados: hasta $400.000.

La cuota no puede superar el 30 % del ingreso mensual.

Cada banco define la tasa de interés aplicable, de acuerdo con las políticas vigentes.

Cómo hacer la solicitud en línea

  • Ingresar al sitio oficial o app de home banking de tu banco.

  • Seleccionar “Crédito para jubilados que cobran por ANSES”.

  • Completar los datos personales y elegir monto y plazo.

  • Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero en 24 a 72 horas hábiles.

El banco envía una confirmación por correo electrónico y el dinero se deposita directamente en la cuenta asociada.

Requisitos para acceder

  • Residir en Argentina.

  • Tener menos de 92 años al finalizar el crédito.

  • Cobrar la jubilación o pensión a través de ANSES.

  • No poseer deudas que excedan el límite permitido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Créditos Jubilados ANSES
Notas relacionadas
Habilitan créditos para AUH de ANSES: cómo solicitar hasta $1 MILLÓN
Confirmado: créditos para AUH de ANSES de hasta $1.000.000, requisitos y cómo acceder
Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar