Créditos para jubilados de ANSES: actualizan montos, plazos y requisitos

Los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES pueden acceder a créditos personales de hasta $600.000. El trámite se realiza online y los fondos se acreditan en menos de cinco días hábiles.
Los créditos disponibles para jubilados de ANSES mantienen sus condiciones actualizadas y ofrecen financiamiento de hasta $600.000.
Aunque son gestionados desde la web del organismo, los préstamos no son otorgados por ANSES, sino por entidades bancarias que trabajan con sus beneficiarios.
Los créditos se otorgan en cuotas fijas con plazos de hasta 48 meses, y el descuento se realiza directamente del haber mensual.
Los topes varían según la prestación que cobra el titular:
Jubilados del SIPA: hasta $600.000.
Pensionados: hasta $400.000.
La cuota no puede superar el 30 % del ingreso mensual.
Cada banco define la tasa de interés aplicable, de acuerdo con las políticas vigentes.
Ingresar al sitio oficial o app de home banking de tu banco.
Seleccionar “Crédito para jubilados que cobran por ANSES”.
Completar los datos personales y elegir monto y plazo.
Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero en 24 a 72 horas hábiles.
El banco envía una confirmación por correo electrónico y el dinero se deposita directamente en la cuenta asociada.
Residir en Argentina.
Tener menos de 92 años al finalizar el crédito.
Cobrar la jubilación o pensión a través de ANSES.
No poseer deudas que excedan el límite permitido.