Créditos para jubilados de ANSES: actualizan montos, plazos y requisitos

Jubilados del SIPA: hasta $600.000 .

Pensionados: hasta $400.000.

La cuota no puede superar el 30 % del ingreso mensual.

Cada banco define la tasa de interés aplicable, de acuerdo con las políticas vigentes.

Cómo hacer la solicitud en línea

Ingresar al sitio oficial o app de home banking de tu banco.

Seleccionar “ Crédito para jubilados que cobran por ANSES ”.

Completar los datos personales y elegir monto y plazo.

Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero en 24 a 72 horas hábiles.

El banco envía una confirmación por correo electrónico y el dinero se deposita directamente en la cuenta asociada.

Requisitos para acceder