En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Ayuda clave

ANSES comienza a pagar el bono de $322.000: cuál es el trámite para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezó con el desembolso de este beneficio, que actúa como un respaldo económico para quien lo percibe.

Cuál es el trámite para cobrar los $322.000 de ANSES (Foto: archivo).

Cuál es el trámite para cobrar los $322.000 de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a abonar las cuotas del Seguro de Desempleo, el beneficio destinado a trabajadores formales que quedaron sin empleo por causas ajenas a su decisión, ya sea por despido sin justificación, vencimiento de contrato o cese involuntario.

Leé también ANSES paga hasta $796.000 para los beneficiarios de AUH: requisitos y cómo hacer el trámite
Requisitos y cómo hacer el trámite para cobrar hasta $796.000 de ANSES (Foto: archivo).

Esta prestación actúa como un respaldo económico momentáneo mientras el titular busca reinsertarse en el mercado laboral. Al igual que otras asignaciones, el pago se realiza a mes vencido, por lo que en octubre se deposita el período correspondiente a septiembre.

Montos del Seguro de Desempleo octubre 2025

El importe mensual equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La duración del cobro puede extenderse hasta 12 meses, dependiendo de los aportes registrados por el trabajador.

De acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, los valores actualizados son:

  • Monto máximo: $322.000

  • Monto mínimo: $161.000

ANSES DESEMPLEO .jpg

Cronograma de pagos de ANSES en octubre de 2025

  • Martes 21 de octubre: DNI finalizados en 0 y 1
  • Miércoles 22 de octubre: DNI finalizados en 2 y 3
  • Jueves 23 de octubre: DNI finalizados en 4 y 5
  • Viernes 24 de octubre: DNI finalizados en 6 y 7
  • Lunes 27 de octubre: DNI finalizados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde cobrar ingresando a Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado “Cobros” → “Fecha y lugar de cobro”.

Seguro de Desempleo: requisitos para acceder al beneficio

Para tramitar el Seguro de Desempleo, es necesario:

  • Haber perdido el empleo sin causa, por finalización de contrato o cese involuntario.

  • Presentar certificación de servicios y remuneraciones, telegrama de despido, o documentación judicial que acredite la desvinculación.

  • Iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descontará una cuota por cada día de retraso.

La solicitud puede hacerse online a través de Mi Anses o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono
Notas relacionadas
Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas
ANSES adelanta pagos para jubilados: así quedan los haberes desde noviembre
ANSES confirmó los nuevos montos AUH y Tarjeta Alimentar

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar