ANSES comienza a pagar el bono de $322.000: cuál es el trámite para cobrarlo

Monto máximo: $322.000

Monto mínimo: $161.000

ANSES DESEMPLEO .jpg

Cronograma de pagos de ANSES en octubre de 2025

Martes 21 de octubre: DNI finalizados en 0 y 1

Miércoles 22 de octubre: DNI finalizados en 2 y 3

Jueves 23 de octubre: DNI finalizados en 4 y 5

Viernes 24 de octubre: DNI finalizados en 6 y 7

Lunes 27 de octubre: DNI finalizados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde cobrar ingresando a Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado “Cobros” → “Fecha y lugar de cobro”.

Seguro de Desempleo: requisitos para acceder al beneficio

Para tramitar el Seguro de Desempleo, es necesario:

Haber perdido el empleo sin causa, por finalización de contrato o cese involuntario.

Presentar certificación de servicios y remuneraciones , telegrama de despido , o documentación judicial que acredite la desvinculación.

Iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descontará una cuota por cada día de retraso.

La solicitud puede hacerse online a través de Mi Anses o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.