CONFIRMADÍSIMO por ANSES: el Gobierno cambió los REQUISITOS para poder ser JUBILADO

Sin la moratoria, aquellos que no hayan alcanzado los 30 años de aportes podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años, que les otorga el 80% del haber mínimo sin derecho a pensión por viudez.

Esta pensión no contributiva se ofrece a quienes no realizaron aportes previos y no requieren de un historial laboral para acceder a ella.

El Gobierno aclaró que la reforma previsional será parte de la agenda de 2025, aunque el presidente Javier Milei condicionó este debate a la implementación de reformas laborales previas. Según indicó el Presidente, con una reforma que amplíe la base de trabajadores de 6,5 millones a 14,5 millones, el sistema cambiaría drásticamente en beneficio de los jubilados.

Cómo acceder a la jubilación anticipada

Para poder acceder a una jubilación anticipada, el trabajo desempeñado debe cumplir con ciertas condiciones laborales insalubres, ya sea por la naturaleza del rol o por el impacto en la salud del trabajador.

Para quienes hayan trabajado en modalidades mixtas, combinando tareas comunes con actividades insalubres o de alto riesgo, se realiza un cálculo específico que determina la edad mínima y los años de aportes necesarios.

Específicamente, esas dos condiciones especiales se aseguran una jubilación temprana según las leyes de trabajo:

Ambientes insalubres: Esta categoría incluye a quienes trabajen en condiciones declaradas insalubres bajo los Decretos 4257/68 y 121/77. Cumpliendo los 30 años de servicio, los hombres pueden jubilarse a partir de los 55 años, mientras que las mujeres lo hacen desde los 52 años.

Antártida e Islas del Atlántico Sur: Este régimen especial aplica a quienes han trabajado en la Antártida o desempeñado tareas específicas bajo el Decreto 4257/68. Incluye al personal embarcado, estibadores portuarios, capataces y otros. La edad mínima para acceder a la jubilación en este caso es de 55 años, tanto para hombres como para mujeres.

El bono de $70.000 sigue vigente para jubilados con haberes mínimos en febrero 2025.

Cómo tramitar la jubilación en ANSES

DNI original.

Completar el formulario de "Solicitud de prestaciones previsionales" (P.S. 6.18).

Consultar tu Historia Laboral ingresando a mi ANSES. Si te faltan aportes, podés reunir la documentación que pruebe tus períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada.

Si sos mujer podés acceder al Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, en ese caso tenés que presentar: partidas de nacimiento de tus hijos; el Certificado de Discapacidad (CUD), si tenés hijos con discapacidad; la sentencia de adopción, si tus hijos son adoptados.

Qué hacer una vez que se tenga la documentación pertinente

Ingresa a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificá que todos tus aportes estén registrados eligiendo la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Reuní la documentación y sacá un turno en una oficina de ANSES.

Una vez iniciado el trámite, la entidad se encargará de notificar ante cualquier avance o inconveniente, y según cada convenio se establecerá un monto para la jubilación.