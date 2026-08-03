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Roña Castro liquidó a Wanda Nara y ventiló lo que pasó tras las cámaras de MasterChef Celebrity

Roña Castro recordó la promesa que Wanda Nara y los jurados de MasterChef Celebrity le hicieron al despedirse del reality y que nunca se cumplió.

3 ago 2026, 18:53
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roña castro y wanda nara
roña castro y wanda nara

A más de un año de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Roña Castro volvió a recordar una promesa que, según asegura, nunca se cumplió. En PrimiciasYa (América TV), el exboxeador reveló que todavía espera el gesto que Wanda Nara y los jurados del reality le aseguraron que tendrían con los comedores en los que colabora.

Castro fue el primer eliminado de la última edición del certamen culinario y recordó que, al despedirse del programa, recibió un compromiso público que nunca llegó a concretarse. Lejos de hablar desde el enojo, explicó que la situación le dejó una profunda desilusión.

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"No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", cuestionó Roña Castro en el ciclo de espectáculos conducido por Luis Ventura y Marina Calabró. "Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno", afirmó.

El exdeportista recordó que el primero en ofrecer esa ayuda fue Germán Martitegui y que, poco después, Wanda reforzó la promesa, incluso de manera privada. Sin embargo, con el paso del tiempo, asegura que nunca recibió noticias ni volvió a tener contacto con ninguno de ellos. "La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó. Yo o necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa", manifestó Castro.

Pero ese no fue el único reproche que lanzó contra la producción del reality. Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al formato, el Roña fue categórico y dejó en claro que no tiene intenciones de repetir la experiencia. "Yo cobré a los tres meses, son lentos para poner la tarasca", disparó, dejando en evidencia que, además de la promesa incumplida, también quedó disconforme con la demora en el pago de su participación.

Qué contó Wanda Nara sobre un episodio con Mauro Icardi y sus hijos

Wanda Nara arrancó la semana con fuerte presencia en sus redes y volvió a apuntar contra Mauro Icardi, recordando -según su relato- las situaciones que atravesaron sus hijos durante la convivencia con el futbolista.

Desde su cuenta de X, la empresaria reaccionó a un antiguo video que volvió a circular en las últimas horas. Se trata de una transmisión en vivo que Icardi había realizado en Instagram desde Estambul, en 2022, en plena crisis matrimonial con Wanda y mientras ella protagonizaba un mediático ida y vuelta con L-Gante.

Las imágenes, que en aquel entonces también fueron difundidas en LAM (América TV), muestran un intercambio en el que, aparentemente, Valentino López y sus hermanos defendían al delantero: "Tengo la palabra de sus hijos, que están muy enojados con ella. Espero que la madre se digne a venir. Tenemos la llamada de los nenes diciéndole que, si sigue en esta postura, en este comportamiento, se van a tener que alejar".

A partir de ese material, Wanda volvió a encender la polémica y aseguró que aquel episodio reflejaba el complejo contexto familiar que, según ella, atravesaron sus hijos en esos años. "El sufrimiento de todos mis hijos y lo que nos costó salir", escribió junto a un emoji de carita llorando y un corazón roto.

     

 

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