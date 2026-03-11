La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026, mes en el que jubilados y pensionados comienzan a cobrar sus haberes con una nueva actualización.
La ANSES puso en marcha el calendario de pagos de marzo con novedades para jubilados y pensionados. El cronograma ya comenzó y llega acompañado de una actualización en los haberes que impacta en millones de beneficiarios.
Confirmado: las pensiones de ANSES se pagan con aumento en marzo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026, mes en el que jubilados y pensionados comienzan a cobrar sus haberes con una nueva actualización.
El organismo previsional confirmó que las prestaciones se ajustan con un aumento del 2,88%, en línea con el mecanismo de movilidad vigente que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. Este incremento impacta tanto en jubilaciones como en pensiones del sistema.
Además de la actualización mensual, el Gobierno nacional decidió mantener el bono extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios con ingresos más bajos, una medida que busca reforzar los haberes mínimos.
Con el aumento aplicado en marzo, los montos del sistema previsional registraron una actualización general.
La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88. Sin embargo, quienes perciben ese haber reciben además el refuerzo extraordinario, lo que eleva el ingreso final a $439.600,88 durante este mes.
Por su parte, el haber máximo del sistema previsional alcanza los $2.487.063,95.
Las distintas prestaciones previsionales también se actualizaron:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62
Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88
En este último caso, el monto total se equipara al de la jubilación mínima con bono incluido.
El organismo previsional organiza cada mes el calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema permite distribuir las acreditaciones y evitar saturaciones en los bancos.
Para las Pensiones No Contributivas, las fechas previstas para marzo son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo
Estas pensiones incluyen prestaciones por invalidez, vejez y el beneficio destinado a madres de siete hijos, entre otras.
Los beneficiarios pueden verificar el día exacto en que se acredita su haber a través de los canales digitales del organismo.
Las opciones disponibles son:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Utilizar la aplicación oficial de ANSES para teléfonos celulares.
Consultar en cajeros automáticos o sucursales bancarias.
También es posible revisar el cronograma completo en el sitio oficial del organismo previsional, donde se publican todos los calendarios de pago actualizados.
El incremento aplicado en marzo responde al sistema de movilidad previsional vigente desde 2024.
Este mecanismo establece que jubilaciones y pensiones se ajusten todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
De esta manera, el aumento del 2,88% aplicado en marzo corresponde a la inflación registrada en enero de 2026, lo que determina la actualización de las prestaciones pagadas por ANSES.