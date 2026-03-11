Confirmado: las pensiones de ANSES se pagan con aumento en marzo

La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88. Sin embargo, quienes perciben ese haber reciben además el refuerzo extraordinario, lo que eleva el ingreso final a $439.600,88 durante este mes.

Por su parte, el haber máximo del sistema previsional alcanza los $2.487.063,95.

Las distintas prestaciones previsionales también se actualizaron:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88

En este último caso, el monto total se equipara al de la jubilación mínima con bono incluido.

Cuándo se pagan las pensiones de ANSES en marzo 2026

El organismo previsional organiza cada mes el calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema permite distribuir las acreditaciones y evitar saturaciones en los bancos.

Para las Pensiones No Contributivas, las fechas previstas para marzo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo

Estas pensiones incluyen prestaciones por invalidez, vejez y el beneficio destinado a madres de siete hijos, entre otras.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el día exacto en que se acredita su haber a través de los canales digitales del organismo.

Las opciones disponibles son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Utilizar la aplicación oficial de ANSES para teléfonos celulares.

Consultar en cajeros automáticos o sucursales bancarias.

También es posible revisar el cronograma completo en el sitio oficial del organismo previsional, donde se publican todos los calendarios de pago actualizados.

Por qué se actualizan las jubilaciones y pensiones

El incremento aplicado en marzo responde al sistema de movilidad previsional vigente desde 2024.

Este mecanismo establece que jubilaciones y pensiones se ajusten todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

De esta manera, el aumento del 2,88% aplicado en marzo corresponde a la inflación registrada en enero de 2026, lo que determina la actualización de las prestaciones pagadas por ANSES.