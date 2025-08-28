AUH de ANSES ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos

Es decir, no se trata de un préstamo para clientes premium, sino de una herramienta pensada para los sectores más postergados. El objetivo: ofrecer una alternativa rápida, accesible y digital, sin necesidad de acercarse a un banco ni atravesar filtros burocráticos.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Los montos varían según la billetera virtual o entidad emisora. Actualmente, los topes más destacados son:

Cuenta DNI (Banco Provincia): hasta $3.000.000 , según el perfil del solicitante.

Personal Pay: hasta $1.500.000 , con acreditación inmediata.

Ualá: hasta $2.000.000 , sujeto al uso de la app y perfil de usuario.

Mercado Pago: préstamos preaprobados que van desde $20.000 hasta $1.800.000, con condiciones personalizadas.

En todos los casos, el proceso es similar: se ingresa a la app, se simula el préstamo, se elige el monto y las cuotas, y si se aprueba, el dinero aparece en la cuenta en cuestión de minutos o pocas horas.

Requisitos mínimos para acceder

La gran ventaja de esta línea de créditos es que los requisitos son mínimos y muy simples. No se pide recibo de sueldo, ni garante, ni historial crediticio. En la mayoría de los casos alcanza con:

Ser mayor de 18 años.

Tener DNI argentino vigente.

Contar con una CBU o CVU activa a nombre propio.

Descargar y usar la app correspondiente (Cuenta DNI, Ualá, Personal Pay o Mercado Pago).

Tener al menos 3 meses de antigüedad usando la billetera o cobrando AUH.

En algunos casos, realizar una validación biométrica desde el celular (foto y selfie).

Esto significa que incluso quienes se encuentran en situación de deuda en Veraz pueden acceder, siempre y cuando tengan ingresos acreditados en una cuenta a través de ANSES u otro canal.

Además, todas las entidades ofrecen la posibilidad de pagar en cuotas fijas con débito automático, lo que otorga previsibilidad y evita atrasos.

Paso a paso: cómo pedirlo desde el celular

El trámite para solicitar estos préstamos digitales es simple y no lleva más de 10 minutos. El procedimiento, en términos generales, es el siguiente:

Descargar la app de la billetera que se desee (Cuenta DNI, Personal Pay, Ualá o Mercado Pago).

Validar la identidad subiendo foto del DNI y una selfie.

Ingresar a la opción “Créditos” o “Solicitar préstamo”.

Simular el préstamo , eligiendo monto y cantidad de cuotas.

Si la entidad lo aprueba, aceptar los términos y confirmar la solicitud.

Recibir el dinero en la billetera o cuenta bancaria en menos de 24 horas.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Uno de los puntos más atractivos de este crédito es que no afecta el cobro de la AUH ni SUAF y tampoco interfiere con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días ni con ningún otro beneficio social de ANSES.

Esto quiere decir que el préstamo se deposita como un ingreso adicional y no modifica los pagos habituales que reciben las familias cada mes. La única recomendación es no comprometerse con cuotas demasiado altas, ya que en caso de mora se podría perder el acceso a futuros créditos o quedar con la billetera bloqueada.