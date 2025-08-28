En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
AUH de ANSES ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos

El nuevo préstamo digital para AUH y SUAF representa una oportunidad concreta para quienes necesitan liquidez inmediata. Requisitos mínimos, aprobación en minutos y acreditación en 24 horas.

Septiembre trajo una novedad que está despertando un fuerte interés entre quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y otras prestaciones sociales de ANSES. Se trata de un préstamo 100 % digital, que puede solicitarse en pocos minutos desde el celular, sin necesidad de presentar recibo de sueldo ni historial crediticio. Una propuesta que, hasta hace poco, parecía reservada para sectores formales de la economía, hoy se abre a quienes cobran planes sociales, jubilaciones mínimas o incluso no tienen calificación en Veraz.

La gran ventaja es que la acreditación del dinero es inmediata o, como máximo, en menos de 24 horas, y se deposita directamente en la billetera virtual o CBU del solicitante.

¿Quiénes pueden pedir el nuevo préstamo digital?

El crédito está orientado principalmente a quienes forman parte de programas sociales de ANSES y que, hasta ahora, tenían pocas chances de acceder a financiamiento tradicional. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

  • Titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo).

  • Beneficiarios de SUAF (Asignaciones Familiares).

  • Personas que cobren prestaciones sociales en una cuenta bancaria o billetera virtual.

  • Usuarios sin historial crediticio o con calificación negativa en Veraz.

Es decir, no se trata de un préstamo para clientes premium, sino de una herramienta pensada para los sectores más postergados. El objetivo: ofrecer una alternativa rápida, accesible y digital, sin necesidad de acercarse a un banco ni atravesar filtros burocráticos.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Los montos varían según la billetera virtual o entidad emisora. Actualmente, los topes más destacados son:

  • Cuenta DNI (Banco Provincia): hasta $3.000.000, según el perfil del solicitante.

  • Personal Pay: hasta $1.500.000, con acreditación inmediata.

  • Ualá: hasta $2.000.000, sujeto al uso de la app y perfil de usuario.

  • Mercado Pago: préstamos preaprobados que van desde $20.000 hasta $1.800.000, con condiciones personalizadas.

En todos los casos, el proceso es similar: se ingresa a la app, se simula el préstamo, se elige el monto y las cuotas, y si se aprueba, el dinero aparece en la cuenta en cuestión de minutos o pocas horas.

ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

Requisitos mínimos para acceder

La gran ventaja de esta línea de créditos es que los requisitos son mínimos y muy simples. No se pide recibo de sueldo, ni garante, ni historial crediticio. En la mayoría de los casos alcanza con:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Tener DNI argentino vigente.

  • Contar con una CBU o CVU activa a nombre propio.

  • Descargar y usar la app correspondiente (Cuenta DNI, Ualá, Personal Pay o Mercado Pago).

  • Tener al menos 3 meses de antigüedad usando la billetera o cobrando AUH.

  • En algunos casos, realizar una validación biométrica desde el celular (foto y selfie).

Esto significa que incluso quienes se encuentran en situación de deuda en Veraz pueden acceder, siempre y cuando tengan ingresos acreditados en una cuenta a través de ANSES u otro canal.

Además, todas las entidades ofrecen la posibilidad de pagar en cuotas fijas con débito automático, lo que otorga previsibilidad y evita atrasos.

Paso a paso: cómo pedirlo desde el celular

El trámite para solicitar estos préstamos digitales es simple y no lleva más de 10 minutos. El procedimiento, en términos generales, es el siguiente:

  • Descargar la app de la billetera que se desee (Cuenta DNI, Personal Pay, Ualá o Mercado Pago).

  • Validar la identidad subiendo foto del DNI y una selfie.

  • Ingresar a la opción “Créditos” o “Solicitar préstamo”.

  • Simular el préstamo, eligiendo monto y cantidad de cuotas.

  • Si la entidad lo aprueba, aceptar los términos y confirmar la solicitud.

  • Recibir el dinero en la billetera o cuenta bancaria en menos de 24 horas.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Uno de los puntos más atractivos de este crédito es que no afecta el cobro de la AUH ni SUAF y tampoco interfiere con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días ni con ningún otro beneficio social de ANSES.

Esto quiere decir que el préstamo se deposita como un ingreso adicional y no modifica los pagos habituales que reciben las familias cada mes. La única recomendación es no comprometerse con cuotas demasiado altas, ya que en caso de mora se podría perder el acceso a futuros créditos o quedar con la billetera bloqueada.

Más sobre Previsional

