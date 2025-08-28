Desde agosto de 2025, quienes perciben su jubilación a través de ANSES tienen la posibilidad de solicitar préstamos personales en bancos estatales, con montos que parten desde $100.000 y llegan hasta $3.000.000, a pagar en un plazo de 12 a 72 meses.
Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder en 2025 a créditos personales de hasta $3.000.000 a través del Banco Nación y Banco Provincia. El trámite es online, con aprobación rápida y cuotas fijas en pesos.
Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles
Desde agosto de 2025, quienes perciben su jubilación a través de ANSES tienen la posibilidad de solicitar préstamos personales en bancos estatales, con montos que parten desde $100.000 y llegan hasta $3.000.000, a pagar en un plazo de 12 a 72 meses.
Es clave remarcar que ANSES no otorga los créditos directamente, sino que los bancos oficiales ofrecen estas líneas de financiamiento para los beneficiarios que cobran prestaciones del organismo.
Los jubilados interesados en acceder a un préstamo deben cumplir con ciertos requisitos básicos:
Cobrar la jubilación en Banco Nación o Banco Provincia.
Tener una cuenta bancaria activa.
Contar con CUIL y clave digital vigente.
Presentar buen historial crediticio.
No superar ingresos mensuales de $317.800 (según SMVM vigente en julio 2025).
Los montos varían entre $100.000 y $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas en pesos.
Banco Nación: hasta $3.000.000.
Banco Provincia: hasta $2.500.000.
Las cuotas se descuentan automáticamente de la jubilación, lo que brinda mayor seguridad al jubilado y al banco.
Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia cuentan con un simulador online para calcular el préstamo:
Ingresar al sitio web del banco con usuario y clave.
Seleccionar "Préstamos personales para beneficiarios ANSES".
Indicar la prestación (jubilación).
Elegir monto y plazo.
El sistema muestra al instante la cuota estimada.
Esta herramienta es clave para planificar el crédito antes de solicitarlo.
Antes de confirmar la solicitud, conviene revisar:
El costo financiero total (CFT), que ronda el 114,92%.
La capacidad de pago, para evitar endeudamiento excesivo.
Que los datos personales y bancarios estén actualizados.
La ventaja principal es que la aprobación suele ser en 24 horas y el dinero se acredita en la cuenta del jubilado sin necesidad de trámites presenciales.Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder en 2025 a créditos personales de hasta $1.350.000 a través del Banco Nación y Banco Provincia. El trámite es online, con aprobación rápida y cuotas fijas en pesos.