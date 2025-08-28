En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
Jubilados
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles

Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder en 2025 a créditos personales de hasta $3.000.000 a través del Banco Nación y Banco Provincia. El trámite es online, con aprobación rápida y cuotas fijas en pesos.

Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos

Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles

Desde agosto de 2025, quienes perciben su jubilación a través de ANSES tienen la posibilidad de solicitar préstamos personales en bancos estatales, con montos que parten desde $100.000 y llegan hasta $3.000.000, a pagar en un plazo de 12 a 72 meses.

Leé también AUH de ANSES ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos
AUH ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos

Es clave remarcar que ANSES no otorga los créditos directamente, sino que los bancos oficiales ofrecen estas líneas de financiamiento para los beneficiarios que cobran prestaciones del organismo.

¿Quiénes pueden solicitar un crédito si cobran la jubilación por ANSES?

Los jubilados interesados en acceder a un préstamo deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

  • Cobrar la jubilación en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener una cuenta bancaria activa.

  • Contar con CUIL y clave digital vigente.

  • Presentar buen historial crediticio.

  • No superar ingresos mensuales de $317.800 (según SMVM vigente en julio 2025).

¿De cuánto es el monto y cuáles son los plazos de los créditos?

Banco Nación confirmó importante beneficio para jubilados de ANSES en julio
Cr&eacute;ditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles

Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles

Los montos varían entre $100.000 y $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas en pesos.

  • Banco Nación: hasta $3.000.000.

  • Banco Provincia: hasta $2.500.000.

Las cuotas se descuentan automáticamente de la jubilación, lo que brinda mayor seguridad al jubilado y al banco.

¿Cómo usar el simulador de créditos para jubilados?

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia cuentan con un simulador online para calcular el préstamo:

  • Ingresar al sitio web del banco con usuario y clave.

  • Seleccionar "Préstamos personales para beneficiarios ANSES".

  • Indicar la prestación (jubilación).

  • Elegir monto y plazo.

  • El sistema muestra al instante la cuota estimada.

Esta herramienta es clave para planificar el crédito antes de solicitarlo.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir el crédito?

Antes de confirmar la solicitud, conviene revisar:

  • El costo financiero total (CFT), que ronda el 114,92%.

  • La capacidad de pago, para evitar endeudamiento excesivo.

  • Que los datos personales y bancarios estén actualizados.

La ventaja principal es que la aprobación suele ser en 24 horas y el dinero se acredita en la cuenta del jubilado sin necesidad de trámites presenciales.Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder en 2025 a créditos personales de hasta $1.350.000 a través del Banco Nación y Banco Provincia. El trámite es online, con aprobación rápida y cuotas fijas en pesos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Créditos Jubilados ANSES Banco Provincia Banco Nación
Notas relacionadas
Créditos para jubilados ANSES: cuánto podés pedir y cómo simular tu préstamo
Créditos para AUH de ANSES: cuánto dinero prestan con cuotas fijas desde $200.000
Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar