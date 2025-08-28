¿De cuánto es el monto y cuáles son los plazos de los créditos?

Banco Nación confirmó importante beneficio para jubilados de ANSES en julio Créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos, cuotas y bancos disponibles

Los montos varían entre $100.000 y $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas en pesos.

Banco Nación : hasta $3.000.000.

Banco Provincia: hasta $2.500.000.

Las cuotas se descuentan automáticamente de la jubilación, lo que brinda mayor seguridad al jubilado y al banco.

¿Cómo usar el simulador de créditos para jubilados?

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia cuentan con un simulador online para calcular el préstamo:

Ingresar al sitio web del banco con usuario y clave.

Seleccionar "Préstamos personales para beneficiarios ANSES" .

Indicar la prestación (jubilación).

Elegir monto y plazo.

El sistema muestra al instante la cuota estimada.

Esta herramienta es clave para planificar el crédito antes de solicitarlo.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir el crédito?

Antes de confirmar la solicitud, conviene revisar:

El costo financiero total (CFT) , que ronda el 114,92% .

La capacidad de pago, para evitar endeudamiento excesivo.

Que los datos personales y bancarios estén actualizados.

La ventaja principal es que la aprobación suele ser en 24 horas y el dinero se acredita en la cuenta del jubilado sin necesidad de trámites presenciales.Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder en 2025 a créditos personales de hasta $1.350.000 a través del Banco Nación y Banco Provincia. El trámite es online, con aprobación rápida y cuotas fijas en pesos.