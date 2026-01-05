En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Desempleo
ANSES
Previsional

Prestación por Desempleo ANSES enero 2026: requisitos, montos y cómo cobrar hasta $341.000

Si te quedaste sin empleo, este beneficio de ANSES puede darte hasta $341.000. Mirá los requisitos y cómo cobrarlo.

Prestación por Desempleo ANSES: requisitos

Prestación por Desempleo ANSES: requisitos, montos y cómo cobrar hasta $341.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada o bajo determinadas condiciones laborales. El beneficio puede alcanzar un tope máximo de $341.000 en enero, aunque el monto final depende del salario previo de cada persona.

Leé también Cómo cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan al menos por seis meses
Cómo hacer para cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan por seis meses (Foto: archivo).

Además del pago mensual, el programa incluye asignaciones familiares, cobertura de salud y reconocimiento de aportes jubilatorios, lo que lo convierte en una de las ayudas más importantes para quienes atraviesan una situación de desempleo.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un programa de ANSES que busca acompañar económicamente a trabajadores desocupados, mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral o desarrollan nuevos proyectos productivos.

El monto de la asistencia se calcula con base en el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido, con un tope máximo que se actualiza mensualmente según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con requisitos específicos según el tipo de trabajo desempeñado:

Trabajadores permanentes

  • Haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

  • Haber trabajado más de 90 días en el último año.

  • No superar 12 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción

  • Contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años, previos a la finalización de la obra.

Qué incluye el Seguro de Desempleo

Las personas que acceden a la Prestación por Desempleo reciben:

  • Un pago mensual en dinero (prestación básica dineraria).

  • Asignaciones familiares, en caso de corresponder.

  • Cobertura médico asistencial a través de una obra social.

  • Reconocimiento de aportes a los fines jubilatorios.

  • Acceso a la Tarjeta SUBE con Tarifa Social.

ANSES_jubilados

Beneficios adicionales del programa

El Seguro de Desempleo puede complementarse con distintas herramientas de apoyo laboral:

  • Acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos individuales o asociativos.

  • Cobro conjunto de todas las cuotas del seguro para iniciar un emprendimiento (modalidad de Pago Único).

  • Finalización de estudios primarios o secundarios, con certificación oficial.

  • Cursos de formación profesional y capacitación laboral.

  • Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

  • Entrenamiento para el trabajo e inserción laboral.

Cómo tramitar la obra social si estás desempleado

Quienes cobran la Prestación por Desempleo pueden mantener la cobertura médica siguiendo estos pasos:

  • Solicitar el CODEM (Comprobante de Empadronamiento), documento que certifica la obra social asignada.

  • Pedir en la oficina de ANSES una constancia con los datos del titular, grupo familiar y obra social.

  • Presentar la documentación en la obra social correspondiente, una vez superados los controles del organismo.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

En enero, ANSES fijó un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios perciben ese monto. El importe final depende del salario registrado antes de quedar desempleado.

Topes estimados según la actualización del SMVM

  • Enero: $341.000

  • Febrero: $346.800

  • Marzo: $352.400

  • Abril: $357.800

  • Mayo: $363.000

  • Junio: $367.800

  • Julio: $372.400

  • Agosto: $376.600

Estos valores son referenciales y pueden modificarse de acuerdo a futuras actualizaciones oficiales del salario mínimo.

Cómo y cuándo se cobra la Prestación por Desempleo

El pago se realiza según la terminación del DNI, de acuerdo al calendario mensual de ANSES. El dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario, sin necesidad de intermediarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desempleo ANSES enero
Notas relacionadas
Enero 2026: todos los aumentos de ANSES y lo que cobran los jubilados
La guía definitiva de ANSES en enero 2026: AUH, asignaciones, pensiones y la jubilación mínima
AUH enero 2026: cuánto cobra cada familia según la cantidad de hijos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar