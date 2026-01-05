Prestación por Desempleo ANSES enero 2026: requisitos, montos y cómo cobrar hasta $341.000

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con requisitos específicos según el tipo de trabajo desempeñado:

Trabajadores permanentes

Haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado más de 90 días en el último año .

No superar 12 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción

Contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años, previos a la finalización de la obra.

Qué incluye el Seguro de Desempleo

Las personas que acceden a la Prestación por Desempleo reciben:

Un pago mensual en dinero (prestación básica dineraria).

Asignaciones familiares , en caso de corresponder.

Cobertura médico asistencial a través de una obra social.

Reconocimiento de aportes a los fines jubilatorios.

Acceso a la Tarjeta SUBE con Tarifa Social.

Beneficios adicionales del programa

El Seguro de Desempleo puede complementarse con distintas herramientas de apoyo laboral:

Acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos individuales o asociativos.

Cobro conjunto de todas las cuotas del seguro para iniciar un emprendimiento (modalidad de Pago Único ).

Finalización de estudios primarios o secundarios , con certificación oficial.

Cursos de formación profesional y capacitación laboral .

Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo .

Entrenamiento para el trabajo e inserción laboral.

Cómo tramitar la obra social si estás desempleado

Quienes cobran la Prestación por Desempleo pueden mantener la cobertura médica siguiendo estos pasos:

Solicitar el CODEM (Comprobante de Empadronamiento), documento que certifica la obra social asignada.

Pedir en la oficina de ANSES una constancia con los datos del titular, grupo familiar y obra social.

Presentar la documentación en la obra social correspondiente, una vez superados los controles del organismo.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

En enero, ANSES fijó un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios perciben ese monto. El importe final depende del salario registrado antes de quedar desempleado.

Topes estimados según la actualización del SMVM

Enero: $341.000

Febrero: $346.800

Marzo: $352.400

Abril: $357.800

Mayo: $363.000

Junio: $367.800

Julio: $372.400

Agosto: $376.600

Estos valores son referenciales y pueden modificarse de acuerdo a futuras actualizaciones oficiales del salario mínimo.

Cómo y cuándo se cobra la Prestación por Desempleo

El pago se realiza según la terminación del DNI, de acuerdo al calendario mensual de ANSES. El dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario, sin necesidad de intermediarios.