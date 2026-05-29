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Rada enfrentó la interna con Mario Pergolini por sus ausencias a Otro Día Perdido: "Voy a faltar más"

Rada se refirió a su ausencia a algunas grabaciones de Otro Día Perdido por sus funciones en teatro y las chicanas al aire de Mario Pergolini.

29 may 2026, 14:25
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Rada enfrentó la interna con Mario Pergolini por sus ausencias a Otro Día Perdido: Voy a faltar más
Rada enfrentó la interna con Mario Pergolini por sus ausencias a Otro Día Perdido: Voy a faltar más

Rada enfrentó la interna con Mario Pergolini por sus ausencias a Otro Día Perdido: "Voy a faltar más"

Agustín Rada Aristarán habló con Intrusos (América Tv) y enfrentó la polémica que se instaló por algunas chicanas al aire que le hizo Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece) por sus ausencias o tardanzas a las grabaciones por sus compromisos teatrales.

Tras su unipersonal Chanta en el Teatro Metropolitan, el actor ahora se prepara para el estreno de Charlie y la fábrica de chocolate, el show donde interpretará a Willy Wonka en calle Corrientes.

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En charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Rada explicó sobre esos filosos comentarios que le hace Pergolini sobre la superposición de horarios con el trabajo en teatro y la grabación del programa.

"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista.

Y en ese sentido aclaró: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

En tanto, Rada explicó que en todos sus trabajos da lo mejor y que esta situación con sus funciones teatrales ya fue avisada de antemano para evitar complicaciones.

"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", cerró el actor.

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La reacción de Rada tras la polémica por el chiste de Mario Pergolini en Otro Día Perdido

Rada se refirió en Intrusos al revuelo que se generó por el polémico chiste de Mario Pergolini en Otro Día Perdido al referirse a un femicidio ocurrido en México.

Las críticas en las redes no solo apuntaron contra el conductor, sino también contra Evelyn Botto y Agustín Rada Aristarán, quienes lo acompañaban al aire y no intervinieron para frenar la situación.

"Quiero pedir disculpas.Fue un chiste muy desafortunado, sin lugar a dudas. No puedo justificar lo que sucedió, se nos pasó y a veces se nos pasa", expresó el humorista.

Además, contó que junto a su compañera hablaron con Pergolini sobre la repercusión del tema y reconoció: "En lo personal, me arrepiento mucho porque lo sentí ya desde el vamos, en la reunión de producción. Ahí dije 'esto no está bien' pero bueno... por supuesto no avalo nada de todo lo que pasó".

"Siempre que leemos los guiones podemos hacer aporte. Por eso pido disculpas porque además soy hijo de una mujer, novio de una mujer y padre de una hija con la que estuve hablando mucho", señaló arrepentido por lo dicho al aire.

Y reiteró sus disculpas y entendió las críticas recibidas: "Legitimo el enojo. No está bueno que suceda esto, no se puede hacer un chiste con algo tan heavy. Pido perdón de vuelta", concluyó.

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