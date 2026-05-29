Así fue la emotiva despedida de Marina Calabró del programa de Sergio Lapegüe: "Sos un exótico de la TV"

"Bendiciones para vos, para tu familia, y para tu programa. Ojo con las bombas que no le afecten a Ventura. ¡Marina pasó por Lape Club Social y fue un orgullo!", cerró el conductor.

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¿Qué dijo Marina Calabró sobre su nueva etapa laboral?

Días atrás, en su ciclo en El Observador, Marina Calabró había hablado de su partida de Lape Club Social. "Mi idea era seguir unos días más para que el programa encuentre el mecanismo para ajustar o cubrir mi espacio", explicó. Y sumó: "Lo que pasa es que —me enteré hoy— que Lape no va a estar la semana que viene. Mi idea era seguir para no dejarlo en banda, pero me parece que más prolijo es despedirme con él".

La periodista también se sinceró sobre lo emocional del momento: "Me da un dolorcito. Me acordaba que un día me fui del programa de Lanata… pero me fui en la ausencia de Jorge, entonces todo era más fácil".