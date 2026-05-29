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Así fue la emotiva despedida de Marina Calabró del programa de Sergio Lapegüe: "Sos un exótico de la TV"

La periodista Marina Calabró cierró su etapa como columnista de Lape Club Social y anticipo que se prepara para ponerse al frente de PrimiciasYa como conductora junto a Luis Ventura.

29 may 2026, 14:29
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Marina Calabró
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Marina Calabró se despidió este viernes de Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe en América TV, con un emotivo mensaje hacia su colega.

"Con Lape nos conocíamos poco. Y la verdad les quiero decir que Sergio es un bicho raro de esta televisión. Es un tipo bueno, generoso y empático. Tiene 35 años de suceso en TN. Fue líder no solamente de la mañana, de todas las news durante décadas", arrancó la periodista.

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Y continuó: "Los voy a extrañar a todos, pero a Lape en particular. Sos un tipo espectacular, un periodista fabuloso, que cubre las breaking news como ningún otro, que crea climas... ¡sos un tipo bueno! ¡Te llevo en el corazón! Sos exótico en una televisión donde impera la crueldad".

El motivo del adiós es su nuevo desafío profesional: desde el 8 de junio, Marina Calabró debutará como conductora de Primicias Ya junto a Luis Ventura en las tardes de América TV. Lapegüe no se quedó atrás y la despidió a la altura.

"Bendiciones para vos, para tu familia, y para tu programa. Ojo con las bombas que no le afecten a Ventura. ¡Marina pasó por Lape Club Social y fue un orgullo!", cerró el conductor.

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¿Qué dijo Marina Calabró sobre su nueva etapa laboral?

Días atrás, en su ciclo en El Observador, Marina Calabró había hablado de su partida de Lape Club Social. "Mi idea era seguir unos días más para que el programa encuentre el mecanismo para ajustar o cubrir mi espacio", explicó. Y sumó: "Lo que pasa es que —me enteré hoy— que Lape no va a estar la semana que viene. Mi idea era seguir para no dejarlo en banda, pero me parece que más prolijo es despedirme con él".

La periodista también se sinceró sobre lo emocional del momento: "Me da un dolorcito. Me acordaba que un día me fui del programa de Lanata… pero me fui en la ausencia de Jorge, entonces todo era más fácil".

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