Mauro Icardi contraatacó una vez más a Yanina Latorre y ventiló cuestiones privadas: "Quedaron afuera de..."

"Aruzza queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima", disparó de movida Icardi a través de sus historias virtuales de Instagram. Y continuó letal: "Fuiste la 'autora' como te describiste de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven. ¿Te sigo tirando data?".

Fue allí que arremetió enigmático: "Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca... porque te fuiste de boca, de copas o ¿porque no te soportan??", y aclaró que ese dato es sólo algo "de color".

Claro que eso no fue todo, porque volvió a apurar a Latorre al anunciar que a partir de allí expondría "lo importante". "¿Querés más? Si querés hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: Vecina. Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr", concluyó preanunciando que a lo largo de este martes la guerra entre ellos continuará.

Cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi y cuánto cobrará según Yanina Latorre

En Sálvese quien pueda (América TV), este lunes Yanina Latorre sorprendió al compartir una información inesperada sobre Mauro Icardi, cuyo futuro en el fútbol todavía permanece sin definiciones. Según reveló la conductora, el delantero ya consiguió una nueva ocupación en medio de la incertidumbre que rodea su carrera deportiva.

La primicia llegó de manera enigmática y generó desconcierto entre los integrantes del panel. "Icardi consiguió trabajo", lanzó Yanina, despertando todo tipo de especulaciones. Sus compañeras comenzaron a imaginar distintos escenarios: desde un posible pase a otro club hasta un eventual regreso al fútbol argentino. Sin embargo, la explicación terminó siendo muy distinta a la que todos esperaban.

Con su habitual estilo directo, la conductora agregó: "Consiguió trabajo. Lo que no sé es si se retira del fútbol definitivamente o el fútbol lo retiró", una frase que rápidamente llamó la atención y abrió el debate en el estudio.

Antes de explicar de qué se trataba esa nueva actividad, Latorre repasó la situación judicial que atraviesa el futbolista. En ese contexto, recordó que durante la semana pasada el delantero canceló la deuda alimentaria que mantenía para evitar inconvenientes legales que pudieran impedirle abandonar el país. De acuerdo con su versión, para poder regresar a Turquía debía acreditar ante la Justicia que contaba con una actividad laboral en ese país.

Fue allí cuando, según explicó la periodista, apareció un documento presentado por Icardi dentro del expediente judicial. "Él presentó su trabajo nuevo en el juzgado. En Turquía tiene un trabajo", anticipó antes de dar a conocer el contenido del contrato.

Acto seguido, leyó parte del escrito: "Contrato de embajador de marca. El contrato de embajador de marca se celebra el primero de julio del 2026 entre Cosmedica Clínica, en adelante la compañía, y el señor Mauro Emanuel Icardi, en adelante el embajador. La compañía y el embajador se denominarán en adelante de forma conjunta las partes. La compañía designa al embajador como su embajador de marca oficial durante la vigencia de este contrato".

Tras finalizar la lectura, resumió el alcance del vínculo comercial: "O sea, que a partir de ahora es embajador de una marca, es influencer, es el único trabajo. Es un tratamiento de alopecia. De implantes capilares. En Turquía son muy famosos".

Pero la conductora no se quedó únicamente en esa revelación y aprovechó para volver a apuntar contra la China Suárez. "En Turquía son famosas estas clínicas. La gente viaja a Turquía a hacerse implantes. Hay agencias de viajes que te lo venden. Y acá está la China, en la puerta de Cosmedica. Digo, pobre ella que quería un jugador que gane 10 palos al año, terminó con uno que saben cuánto le pagan", lanzó con su característico tono irónico.

Finalmente, Yanina Latorre dio a conocer cuál sería el monto que percibiría el delantero por este acuerdo comercial y aclaró que el contrato tendría una duración acotada mientras continúa definiendo su futuro profesional. "Esto es hasta septiembre igual. Después en septiembre, tal vez, tiene una oferta de Arabia. No es que no lo quiere el Garatasaray del todo. Le ofrecen mucho menos dinero por su bajo rendimiento. Porque está muy ocupado en pelear conmigo, con los periodistas, insultan a todo el mundo", sostuvo.

Para cerrar el tema, reveló el dato económico que terminó de instalar la polémica: "Por tres meses, el gran Mauro Icardi, crack, futurazo del mundo, le dan 100 mil euros. Son 33 mil euros por mes", concluyó.