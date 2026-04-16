¿Sos AUH o jubilado? Cómo recuperar el 10% de lo que gastás en el súper sin trámites
Miles de jubilados y beneficiarios de AUH ignoran que su tarjeta de débito es una "llave" para recibir reintegros automáticos en alimentos y remedios. Cómo funciona el programa y dónde comprar.
¿Sos AUH o jubilado? Cómo recuperar el 10% de lo que gastás en el súper sin trámites
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un programa de alivio al bolsillo que muchos beneficiarios pasan por alto. No se trata de un bono ni de un aumento por movilidad, sino de un sistema de reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos que permite estirar el presupuesto mensual de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
Lo más atractivo del programa Beneficios ANSES es su simplicidad: no requiere anotarse en ninguna lista, no hay que presentar formularios y el ahorro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria.
¿En qué consiste el beneficio y cuánto se puede ahorrar?
El programa funciona bajo la modalidad de reintegro. Cuando el beneficiario realiza una compra con la tarjeta de débito donde percibe su prestación, el sistema detecta la transacción y devuelve un porcentaje del gasto.
10% de reintegro: en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos y materiales de construcción.
Día clave: si bien depende del comercio, la gran mayoría de las cadenas nacionales aplican este beneficio los lunes.
Sin límite de ahorro: en muchos comercios no existe un tope de devolución, lo que permite que en compras grandes de supermercado el ahorro sea significativo.
¿Quiénes pueden usar este "hack" de ahorro?
El descuento está vinculado directamente a la cuenta donde se depositan los haberes de ANSES. Está disponible para:
Jubilados y pensionados.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).
Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignaciones Familiares (SUAF).
Beneficiarios de Progresar y Prestación por Desempleo.
Cómo aprovechar el descuento paso a paso
Para que el dinero vuelva a tu cuenta, debés seguir estas reglas básicas:
Pagar con débito: el descuento no aplica si pagás en efectivo o con billeteras virtuales que no usen la tarjeta de débito de ANSES.
Verificar el comercio: el local debe estar adherido. Las grandes cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, Día, ChangoMás, entre otros) suelen participar activamente.
Esperar el reintegro: el dinero se acredita automáticamente en tu cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra. En el resumen de cuenta aparecerá bajo el nombre "Beneficio ANSES".
Por qué es una oportunidad que pocos aprovechan
A pesar de que el programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta en todo el país, muchos beneficiarios desconocen su existencia o creen que deben realizar un trámite previo en las oficinas del organismo.
Con la jubilación mínima situada en $380.319 en abril de 2026, el uso de este beneficio puede representar un alivio real. Por ejemplo, en una compra mensual de $150.000 en alimentos, un jubilado podría recuperar $15.000, lo que equivale a un pequeño refuerzo para el bolsillo.