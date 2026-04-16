¿Sos AUH o jubilado? Cómo recuperar el 10% de lo que gastás en el súper sin trámites

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Pensiones No Contributivas (PNC).

Asignaciones Familiares ( SUAF ).

Beneficiarios de Progresar y Prestación por Desempleo.

AUH_ANSES

Cómo aprovechar el descuento paso a paso

Para que el dinero vuelva a tu cuenta, debés seguir estas reglas básicas:

Pagar con débito: el descuento no aplica si pagás en efectivo o con billeteras virtuales que no usen la tarjeta de débito de ANSES.

Verificar el comercio: el local debe estar adherido. Las grandes cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, Día, ChangoMás, entre otros) suelen participar activamente.

Esperar el reintegro: el dinero se acredita automáticamente en tu cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra. En el resumen de cuenta aparecerá bajo el nombre "Beneficio ANSES".

Por qué es una oportunidad que pocos aprovechan

A pesar de que el programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta en todo el país, muchos beneficiarios desconocen su existencia o creen que deben realizar un trámite previo en las oficinas del organismo.

Con la jubilación mínima situada en $380.319 en abril de 2026, el uso de este beneficio puede representar un alivio real. Por ejemplo, en una compra mensual de $150.000 en alimentos, un jubilado podría recuperar $15.000, lo que equivale a un pequeño refuerzo para el bolsillo.