Parque de diversiones e invitados especiales: el espectacular cumpleaños que hizo Evangelina Anderson para su hija Emma

Cuál es el detalle que reveló Evangelina Anderson que complicaría su relación con Ian Lucas

Tras quedar envuelta en comentarios cruzados y especulaciones que se repetían en distintos programas, Evangelina Anderson decidió ponerle fin a las versiones. Sin vueltas, la modelo enfrentó los rumores y habló abiertamente de su presente sentimental, además de referirse al supuesto vínculo con Ian Lucas.

Su palabra llegó en una entrevista con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. Allí, fiel a su estilo espontáneo, Anderson no esquivó la pregunta sobre su vida amorosa y sorprendió con una respuesta directa y divertida. “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, dijo entre risas, dejando claro que no está en pareja y que las especulaciones recientes carecen de fundamento.

Respecto a las versiones que la relacionaban con Ian Lucas, Evangelina explicó que todo surgió más como un juego televisivo que como una historia real. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso”, relató, subrayando que la complicidad vista en pantalla fue parte de una dinámica entretenida.

También fue categórica al hablar de su situación tras la separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi veinte años y tres hijos. “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó con sinceridad, dejando entrever que eligió priorizarse y mantenerse al margen de nuevas relaciones.

Finalmente, se refirió a las diferencias que la separan de Lucas, más allá de la buena onda que puedan tener. “Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró sin margen para interpretaciones.