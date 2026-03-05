Parque de diversiones e invitados especiales: el espectacular cumpleaños que hizo Evangelina Anderson para su hija Emma

En las últimas horas, Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales el espectacular festejo de cumpleaños que organizó para su hija Emma Demichelis.
Evangelina Anderson celebró los nueve años de Emma con un festejo exclusivo en un parque de diversiones, rodeada de amigos, juegos y mucho amor.
A través de su cuenta de Instagram, Evangelina publicó un video que resume los momentos más destacados de la celebración. El festejo tuvo lugar en el Parque de la Costa, que fue reservado de manera exclusiva para ella y sus invitados, convirtiéndose en un escenario soñado para la niña que cumplió nueve años.
Las imágenes muestran a Emma disfrutando junto a sus amigos de cada atracción del parque, con acceso exclusivo a los juegos. Entre los presentes se destacó la participación de una de las hijas de La Joaqui, lo que sumó aún más entusiasmo al encuentro. El detalle dulce llegó con dos tortas en tonos rosa y blanco, decoradas con brillos, que acompañaron el momento más esperado: el canto del feliz cumpleaños.
En ese instante, Emma estuvo rodeada de afecto: junto a Evangelina y acompañada por Francesca e Isabella Icardi, amigas inseparables desde que la familia regresó a la Argentina.
La propia Anderson resumió la experiencia con un mensaje que transmitió la emoción de la jornada: “Salió todo hermoso rodeada de amigos y mucho amor. Gracias por hacerlo posible, todo el parque para nosotros”.
Tras quedar envuelta en comentarios cruzados y especulaciones que se repetían en distintos programas, Evangelina Anderson decidió ponerle fin a las versiones. Sin vueltas, la modelo enfrentó los rumores y habló abiertamente de su presente sentimental, además de referirse al supuesto vínculo con Ian Lucas.
Su palabra llegó en una entrevista con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. Allí, fiel a su estilo espontáneo, Anderson no esquivó la pregunta sobre su vida amorosa y sorprendió con una respuesta directa y divertida. “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, dijo entre risas, dejando claro que no está en pareja y que las especulaciones recientes carecen de fundamento.
Respecto a las versiones que la relacionaban con Ian Lucas, Evangelina explicó que todo surgió más como un juego televisivo que como una historia real. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso”, relató, subrayando que la complicidad vista en pantalla fue parte de una dinámica entretenida.
También fue categórica al hablar de su situación tras la separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi veinte años y tres hijos. “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó con sinceridad, dejando entrever que eligió priorizarse y mantenerse al margen de nuevas relaciones.
Finalmente, se refirió a las diferencias que la separan de Lucas, más allá de la buena onda que puedan tener. “Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró sin margen para interpretaciones.