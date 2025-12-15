El ultimátum de ANSES para AUH: dio a conocer la fecha límite para cobrar los $600.000 extra
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marcó un dato fundamental para los beneficiarios que quieren sumar este valor antes del nuevo año.
ANSES dio a conocer la fecha límite para que beneficiarios de AUH puedan cobrar los $600.000 extra (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben completar antes de fin de año un trámite clave para no perder dinero acumulado. Se trata de la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al 20% que el organismo retiene mensualmente y que, en algunos casos, puede representar una suma superior a los $600.000.
El plazo final vence el 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con esta obligación dentro del período establecido quedarán excluidos del cobro del complemento anual y, además, podrían sufrir demoras o inconvenientes en otras prestaciones asociadas a la AUH.
Para qué sirve la Libreta AUH de ANSES
La Libreta funciona como un comprobante anual que acredita que los niños, niñas y adolescentes a cargo cumplieron con las exigencias básicas que establece el sistema de protección social. Entre ellas se incluyen:
Controles de salud obligatorios
Vacunación al día
Asistencia regular a la escuela
ANSES exige este documento una vez por año y su validación es la única vía para que se libere el porcentaje retenido de la asignación, que se acumula mes a mes.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025
El organismo previsional fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Hasta ese día, el trámite puede realizarse tanto de forma virtual a través de Mi ANSES como de manera presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de solicitar turno.
Superado ese plazo, ANSES deja sin efecto el pago del monto acumulado durante el año.
Paso a paso para cargar la Libreta AUH por Internet
Las familias pueden completar la gestión desde su casa siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar el apartado Hijos y luego Libreta AUH para revisar la información del menor.
Descargar el formulario oficial generado por el sistema.
Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo y al centro de salud para su firma.
Sacar una foto clara del documento completo (formato JPG, hasta 3 MB).
Volver a Mi ANSES y subir el archivo para iniciar la validación.
Una vez enviada, la plataforma informa por correo electrónico cuando la presentación quedó correctamente registrada.
Cuándo se cobra el 20% retenido de la Libreta AUH
Tras la carga y validación de la Libreta AUH, el complemento correspondiente al 20% retenido se acredita generalmente entre 30 y 60 días, aunque el plazo puede variar según cada caso.
Cuánto devuelve ANSES por la Libreta AUH
El monto que se cobra depende del tipo de asignación y de la región en la que reside el grupo familiar.
Valores generales:
AUH: $188.069
AUH por discapacidad: $612.401
Zona desfavorable:
AUH: $244.491
AUH por discapacidad: $796.122
En situaciones de discapacidad, el total acumulado puede superar ampliamente los $600.000.
Se considera zona desfavorable a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.
Montos vigentes de la AUH en diciembre de 2025
Con la última actualización del 2,34% aplicada por movilidad, los valores mensuales de la AUH son: