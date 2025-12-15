En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Alerta

El ultimátum de ANSES para AUH: dio a conocer la fecha límite para cobrar los $600.000 extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marcó un dato fundamental para los beneficiarios que quieren sumar este valor antes del nuevo año.

ANSES dio a conocer la fecha límite para que beneficiarios de AUH puedan cobrar los $600.000 extra (Foto: archivo).

ANSES dio a conocer la fecha límite para que beneficiarios de AUH puedan cobrar los $600.000 extra (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben completar antes de fin de año un trámite clave para no perder dinero acumulado. Se trata de la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al 20% que el organismo retiene mensualmente y que, en algunos casos, puede representar una suma superior a los $600.000.

Leé también Tarjeta Alimentar ANSES: los montos que se pagan en diciembre y cómo queda la AUH
Tarjeta Alimentar ANSES: los montos que se pagan en diciembre y cómo queda la AUH

El plazo final vence el 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con esta obligación dentro del período establecido quedarán excluidos del cobro del complemento anual y, además, podrían sufrir demoras o inconvenientes en otras prestaciones asociadas a la AUH.

Para qué sirve la Libreta AUH de ANSES

La Libreta funciona como un comprobante anual que acredita que los niños, niñas y adolescentes a cargo cumplieron con las exigencias básicas que establece el sistema de protección social. Entre ellas se incluyen:

  • Controles de salud obligatorios

  • Vacunación al día

  • Asistencia regular a la escuela

ANSES exige este documento una vez por año y su validación es la única vía para que se libere el porcentaje retenido de la asignación, que se acumula mes a mes.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025

El organismo previsional fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Hasta ese día, el trámite puede realizarse tanto de forma virtual a través de Mi ANSES como de manera presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de solicitar turno.

Superado ese plazo, ANSES deja sin efecto el pago del monto acumulado durante el año.

image.png
El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

Paso a paso para cargar la Libreta AUH por Internet

Las familias pueden completar la gestión desde su casa siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar el apartado Hijos y luego Libreta AUH para revisar la información del menor.

  • Descargar el formulario oficial generado por el sistema.

  • Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo y al centro de salud para su firma.

  • Sacar una foto clara del documento completo (formato JPG, hasta 3 MB).

  • Volver a Mi ANSES y subir el archivo para iniciar la validación.

Una vez enviada, la plataforma informa por correo electrónico cuando la presentación quedó correctamente registrada.

Cuándo se cobra el 20% retenido de la Libreta AUH

Tras la carga y validación de la Libreta AUH, el complemento correspondiente al 20% retenido se acredita generalmente entre 30 y 60 días, aunque el plazo puede variar según cada caso.

Cuánto devuelve ANSES por la Libreta AUH

El monto que se cobra depende del tipo de asignación y de la región en la que reside el grupo familiar.

Valores generales:

  • AUH: $188.069

  • AUH por discapacidad: $612.401

Zona desfavorable:

  • AUH: $244.491

  • AUH por discapacidad: $796.122

En situaciones de discapacidad, el total acumulado puede superar ampliamente los $600.000.

Se considera zona desfavorable a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Montos vigentes de la AUH en diciembre de 2025

Con la última actualización del 2,34% aplicada por movilidad, los valores mensuales de la AUH son:

AUH general

  • Monto total: $122.492

  • Retención del 20%: $24.498,40

AUH por discapacidad

  • Monto total: $398.853

  • Retención del 20%: $79.770,60

Zona desfavorable

  • AUH general: $159.263,20

  • AUH por discapacidad: $506.653

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
Confirmación de ANSES: así cobrarán en enero los jubilados, pensionados, AUH y SUAF tras el aumento
ANSES y AUH: cuánto aumentará la asignación desde enero 2026
ANSES define montos para jubilados, AUH y asignaciones que se cobrarán desde enero 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar