El ultimátum de ANSES para AUH: dio a conocer la fecha límite para cobrar los $600.000 extra

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025

El organismo previsional fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Hasta ese día, el trámite puede realizarse tanto de forma virtual a través de Mi ANSES como de manera presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de solicitar turno.

Superado ese plazo, ANSES deja sin efecto el pago del monto acumulado durante el año.

image.png El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

Paso a paso para cargar la Libreta AUH por Internet

Las familias pueden completar la gestión desde su casa siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar el apartado Hijos y luego Libreta AUH para revisar la información del menor.

Descargar el formulario oficial generado por el sistema.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo y al centro de salud para su firma.

Sacar una foto clara del documento completo (formato JPG, hasta 3 MB).

Volver a Mi ANSES y subir el archivo para iniciar la validación.

Una vez enviada, la plataforma informa por correo electrónico cuando la presentación quedó correctamente registrada.

Cuándo se cobra el 20% retenido de la Libreta AUH

Tras la carga y validación de la Libreta AUH, el complemento correspondiente al 20% retenido se acredita generalmente entre 30 y 60 días, aunque el plazo puede variar según cada caso.

Cuánto devuelve ANSES por la Libreta AUH

El monto que se cobra depende del tipo de asignación y de la región en la que reside el grupo familiar.

Valores generales:

AUH: $188.069

AUH por discapacidad: $612.401

Zona desfavorable:

AUH: $244.491

AUH por discapacidad: $796.122

En situaciones de discapacidad, el total acumulado puede superar ampliamente los $600.000.

Se considera zona desfavorable a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Montos vigentes de la AUH en diciembre de 2025

Con la última actualización del 2,34% aplicada por movilidad, los valores mensuales de la AUH son:

AUH general

Monto total: $122.492

Retención del 20%: $24.498,40

AUH por discapacidad

Monto total: $398.853

Retención del 20%: $79.770,60

Zona desfavorable