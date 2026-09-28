El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 28 de septiembre, mediante la publicación del Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, la entrega del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de octubre de 2026.
A través del Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó el pago extraordinario para el sector previsional. Con este refuerzo y el aumento del 1,7%, el haber mínimo alcanzará un total consolidado de $505.919,96 netos en el próximo mes.
Es oficial: ANSES confirmó otro BONO para jubilados en octubre y definió el nuevo tope de cobro
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 28 de septiembre, mediante la publicación del Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, la entrega del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de octubre de 2026.
La medida confirma que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben el haber mínimo de $435.919,96 (tras la actualización del 1,7%) cobrarán un ingreso total consolidado de $505.919,96 en mano, mientras que para el resto de los beneficiarios se aplicará un pago proporcional hasta alcanzar dicho techo de ingresos.
Con el ajuste por movilidad del 1,7%, el haber básico garantizado pasa de $428.633,20 a $435.919,96 en octubre de 2026. Sumado el pago íntegro del bono de $70.000, el cobro de bolsillo para quienes perciben la mínima queda estructurado del siguiente modo:
Haber previsional ajustado: $435.919,96
Bono extraordinario: $70.000
Total de bolsillo en mano: $505.919,96
De acuerdo con el artículo 2° y 3° de la norma, el refuerzo económico de $70.000 se acredita de forma íntegra a los titulares que perciban una suma igual o menor a un haber mínimo previsional. Comprende a:
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): bajo la Ley N° 24.241, regímenes especiales y ex-cajas provinciales o municipales transferidas.
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): establecida por la Ley N° 27.260.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones graciables a cargo del organismo.
El artículo 4° del Decreto 1108/2026 determina que para aquellos beneficiarios que perciban una suma superior a la mínima ($435.919,96), el bono previsional se abonará mediante un monto variable.
El valor del refuerzo será el equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el techo máximo de $505.919,96. De este modo, quien perciba un haber de $450.000, cobrará un adicional de $55.919,96.
El cronograma de acreditación de haberes mínimos junto al bono extraordinario se ejecutará según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026
DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026
(Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026
DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026
DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026
DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026
DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026
DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026
DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026
DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026