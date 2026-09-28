Es oficial: ANSES confirmó otro BONO para jubilados en octubre y definió el nuevo tope de cobro

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): bajo la Ley N° 24.241, regímenes especiales y ex-cajas provinciales o municipales transferidas.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): establecida por la Ley N° 27.260.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones graciables a cargo del organismo.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

¿Cómo es el cobro proporcional para los jubilados que superan la mínima?

El artículo 4° del Decreto 1108/2026 determina que para aquellos beneficiarios que perciban una suma superior a la mínima ($435.919,96), el bono previsional se abonará mediante un monto variable.

El valor del refuerzo será el equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el techo máximo de $505.919,96. De este modo, quien perciba un haber de $450.000, cobrará un adicional de $55.919,96.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes mínimos junto al bono extraordinario se ejecutará según la terminación del DNI: