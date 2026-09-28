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Es oficial: ANSES confirmó otro BONO para jubilados en octubre y definió el nuevo tope de cobro

A través del Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó el pago extraordinario para el sector previsional. Con este refuerzo y el aumento del 1,7%, el haber mínimo alcanzará un total consolidado de $505.919,96 netos en el próximo mes.

Es oficial: ANSES confirmó otro BONO para jubilados en octubre y definió el nuevo tope de cobro

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El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 28 de septiembre, mediante la publicación del Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, la entrega del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de octubre de 2026.

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La medida confirma que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben el haber mínimo de $435.919,96 (tras la actualización del 1,7%) cobrarán un ingreso total consolidado de $505.919,96 en mano, mientras que para el resto de los beneficiarios se aplicará un pago proporcional hasta alcanzar dicho techo de ingresos.

¿De cuánto es el haber mínimo de jubilados en octubre con el bono oficializado?

Con el ajuste por movilidad del 1,7%, el haber básico garantizado pasa de $428.633,20 a $435.919,96 en octubre de 2026. Sumado el pago íntegro del bono de $70.000, el cobro de bolsillo para quienes perciben la mínima queda estructurado del siguiente modo:

  • Haber previsional ajustado: $435.919,96

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total de bolsillo en mano: $505.919,96

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES de manera completa?

De acuerdo con el artículo 2° y 3° de la norma, el refuerzo económico de $70.000 se acredita de forma íntegra a los titulares que perciban una suma igual o menor a un haber mínimo previsional. Comprende a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): bajo la Ley N° 24.241, regímenes especiales y ex-cajas provinciales o municipales transferidas.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): establecida por la Ley N° 27.260.

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones graciables a cargo del organismo.

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¿Cómo es el cobro proporcional para los jubilados que superan la mínima?

El artículo 4° del Decreto 1108/2026 determina que para aquellos beneficiarios que perciban una suma superior a la mínima ($435.919,96), el bono previsional se abonará mediante un monto variable.

El valor del refuerzo será el equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el techo máximo de $505.919,96. De este modo, quien perciba un haber de $450.000, cobrará un adicional de $55.919,96.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes mínimos junto al bono extraordinario se ejecutará según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026

  • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • Bono de $70.000: ANSES confirmó un refuerzo extraordinario para jubilados en octubre.
  • Haber mínimo: Con el bono y el aumento del 1,7%, el haber mínimo alcanzará $505.919,96 netos.
  • Cobro proporcional: Quienes superen la mínima recibirán un monto variable hasta alcanzar el techo de $505.919,96.
Resumen generado por Thinkindot AI
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