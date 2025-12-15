Excelente noticia de ANSES antes de fin de año: así arrancan 2026 los jubilados

El anuncio llega en un momento sensible, luego de un diciembre con aguinaldo, bono y refuerzos, y despeja una de las principales incógnitas para millones de adultos mayores. Aunque enero no contará con el medio aguinaldo, el ajuste por inflación asegura un nuevo piso de ingresos y actualiza tanto la jubilación mínima como el haber máximo.
El esquema de movilidad mensual vuelve así a mostrar su impacto concreto: con los precios ya medidos, los jubilados saben de antemano cuánto van a cobrar al comenzar el año, una señal positiva en un contexto de alta incertidumbre económica.
Expectativa por el bono de refuerzo
La continuidad del bono previsional quedará sujeta a una definición del Gobierno nacional y del propio organismo previsional. En las próximas semanas se espera un anuncio oficial que determine si el refuerzo seguirá vigente en 2026 y bajo qué condiciones se pagará.
En caso de confirmarse, el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima podría incrementarse nuevamente, reforzando el impacto del aumento por movilidad.
La jubilación mínima de ANSES volverá a actualizarse en enero de 2026 y con el aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, el haber mínimo pasará a $349.303,33.
El incremento se aplica bajo el mecanismo vigente desde abril de 2024, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en forma automática todos los meses, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.
Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas
Con el aumento del 2,47%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:
PUAM: $279.443,60
Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $244.523,04
En caso de confirmarse el bono de $70.000, los ingresos totales ascenderían a $349.443,60 para la PUAM y $314.523,04 para las pensiones no contributivas.
En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario.
Impacto del aumento en las asignaciones sociales
El ajuste por movilidad mensual también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los montos serán los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
Asignación por Embarazo: $118.454,32
En el caso de la Asignación por Embarazo y la AUH, ANSES paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra tras la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa.