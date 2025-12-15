Excelente noticia de ANSES antes de fin de año: así arrancan 2026 los jubilados

En caso de confirmarse, el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima podría incrementarse nuevamente, reforzando el impacto del aumento por movilidad.

La jubilación mínima de ANSES volverá a actualizarse en enero de 2026 y con el aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, el haber mínimo pasará a $349.303,33.

El incremento se aplica bajo el mecanismo vigente desde abril de 2024, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en forma automática todos los meses, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

ANSES_bono ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas

Con el aumento del 2,47%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

PUAM: $279.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $244.523,04

En caso de confirmarse el bono de $70.000, los ingresos totales ascenderían a $349.443,60 para la PUAM y $314.523,04 para las pensiones no contributivas.

En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario.

Impacto del aumento en las asignaciones sociales

El ajuste por movilidad mensual también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los montos serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32

En el caso de la Asignación por Embarazo y la AUH, ANSES paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra tras la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa.