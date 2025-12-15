Jubilacion mínima ENERO 2026: de cuánto es el aumento de ANSES
Con el aumento por inflación aplicado por ANSES, ¿a cuánto se elevará la jubilación mínima? El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual y podría complementarse con un bono extraordinario.
Jubilacion mínima enero 2026: de cuánto es el aumento de ANSES
La jubilación mínima de ANSES volverá a actualizarse en enero de 2026 en el marco del esquema de movilidad mensual por inflación. Con el aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, el haber mínimo pasará a $349.303,33.
El incremento se aplica bajo el mecanismo vigente desde abril de 2024, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en forma automática todos los meses, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.
Movilidad mensual: cómo funciona el ajuste de ANSES
El actual esquema fue establecido por el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de movilidad trimestral y la reemplazó por aumentos mensuales automáticos. Desde enero de 2025, las actualizaciones se aplican sin necesidad de nuevos decretos, lo que otorga mayor previsibilidad a los ingresos del sistema previsional.
De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan mes a mes según la evolución de los precios, aunque su poder adquisitivo sigue dependiendo del ritmo inflacionario.
¿Habrá bono para jubilados en enero?
Al haber mínimo podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para enero de 2026 todavía no fue confirmada oficialmente. Si el refuerzo se mantiene, quienes cobran la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 en el primer mes del año.
Este complemento también suele extenderse a otras prestaciones de menor monto, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas
Con el aumento del 2,47%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:
PUAM: $279.443,60
Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $244.523,04
En caso de confirmarse el bono de $70.000, los ingresos totales ascenderían a $349.443,60 para la PUAM y $314.523,04 para las pensiones no contributivas.
En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario.
Impacto del aumento en las asignaciones sociales
El ajuste por movilidad mensual también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los montos serán los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
Asignación por Embarazo: $118.454,32
En el caso de la Asignación por Embarazo y la AUH, ANSES paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra tras la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa.