Feriado: qué día se deposita la AUH y AFH de octubre y quiénes son los primeros en cobrar

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Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2
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Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3
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Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4
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Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5
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Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6
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Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7
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Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8
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Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9
¿Cómo se calcula el dinero neto de bolsillo para la Asignación Universal por Hijo?
El haber de la AUH contempla una deducción mensual obligatoria por norma legal. La liquidación de bolsillo se desglosa bajo el siguiente criterio:
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Monto neto de bolsillo (80%): acreditación directa en la cuenta bancaria del titular durante la fecha fijada por calendario.
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Monto retenido (20%): acumulado mensual que se liquida en una sola tanda anual tras presentar la Libreta de Asignación Universal (controles de salud, vacunación y escolaridad).
¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro mediante los canales oficiales?
Los titulares de haberes y asignaciones pueden verificar el estado de su liquidación de forma digital a través del portal de ANSES:
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Ingresar a la plataforma virtual de ANSES.
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Seleccionar la sección Calendario de pagos.
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Ingresar el número de CUIL o Clave de la Seguridad Social para revisar el detalle de la prestación.
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Confirmar el día de depósito asignado según la finalización del DNI.
Calendario de cobro restante
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Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0
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Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1
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Lunes 12 de octubre: Sin actividad bancaria por feriado nacional.
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Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2
-
Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3
-
Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4
-
Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5
-
Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6
-
Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7
-
Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8
-
Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9