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Feriado: qué día se deposita la AUH y AFH de octubre y quiénes son los primeros en cobrar

El organismo previsional comenzó a abonar los haberes y asignaciones de estos beneficiarios. En mano, los titulares de la AUH perciben un monto neto de bolsillo equivalente al 80% de la prestación mensual.

Quiénes son los primeros en cobrar la AUH por el feriado (Foto;: A24.com).

Quiénes son los primeros en cobrar la AUH por el feriado (Foto;: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes y prestaciones sociales de octubre antes del feriado nacional a los jubilados con haber mínimo y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finalice en 0 y 1. En mano, los titulares de la AUH perciben un monto neto de bolsillo equivalente al 80% de la prestación mensual de forma directa en su cuenta bancaria, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de la Libreta Universal.

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De cuánto sería el aumento en noviembre para AUH y jubilados de ANSES (Foto: archivo).

¿Qué beneficiarios de ANSES cobran antes del feriado del 12 de octubre?

El esquema de acreditaciones prevé depósitos previos al receso administrativo para aquellos titulares cuyos documentos finalizan en los primeros dígitos del cronograma. El cobro anticipado alcanza a las siguientes categorías:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI terminados en 0 (jueves 8) y 1 (viernes 9).

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0 (jueves 8) y 1 (viernes 9).

  • Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminados en 0 (jueves 8) y 1 (viernes 9).

¿Cuándo se reanuda el cronograma de acreditaciones tras el fin de semana largo?

Debido a la interrupción bancaria del lunes 12 de octubre por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la actividad operativa de depósitos se reanudará el martes 13 de octubre. A partir de ese día, el organismo continuará con la distribución de fondos según la terminación de documento de cada titular.

El calendario para jubilaciones mínimas, AUH y Asignación Familiar tras el receso queda fijado de la siguiente manera:

  • Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2

  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3

  • Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4

  • Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5

  • Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6

  • Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7

  • Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8

  • Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9

¿Cómo se calcula el dinero neto de bolsillo para la Asignación Universal por Hijo?

El haber de la AUH contempla una deducción mensual obligatoria por norma legal. La liquidación de bolsillo se desglosa bajo el siguiente criterio:

  • Monto neto de bolsillo (80%): acreditación directa en la cuenta bancaria del titular durante la fecha fijada por calendario.

  • Monto retenido (20%): acumulado mensual que se liquida en una sola tanda anual tras presentar la Libreta de Asignación Universal (controles de salud, vacunación y escolaridad).

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro mediante los canales oficiales?

Los titulares de haberes y asignaciones pueden verificar el estado de su liquidación de forma digital a través del portal de ANSES:

  • Ingresar a la plataforma virtual de ANSES.

  • Seleccionar la sección Calendario de pagos.

  • Ingresar el número de CUIL o Clave de la Seguridad Social para revisar el detalle de la prestación.

  • Confirmar el día de depósito asignado según la finalización del DNI.

Calendario de cobro restante

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0

  • Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1

  • Lunes 12 de octubre: Sin actividad bancaria por feriado nacional.

  • Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2

  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3

  • Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4

  • Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5

  • Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6

  • Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7

  • Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8

  • Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9

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