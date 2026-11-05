El insólito y particular motivo por el que se frenó el velatorio de Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos

Entre las posibilidades que se estarían considerando aparece la presentación de una licencia de conducir, una partida de nacimiento o cualquier otro documento oficial que permita confirmar la identidad del actor. Según trascendió desde su entorno, durante esta jornada buscarán encontrar una solución y completar los procedimientos necesarios, incluso si finalmente no logran recuperar el DNI a tiempo.

La noticia de la muerte de Daniel Bifulco se conoció el miércoles a primera hora y provocó numerosas muestras de dolor en el ambiente artístico. El humorista tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Urquiza. En las primeras horas posteriores a su fallecimiento comenzó a circular la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto, aunque hasta el momento sus familiares no comunicaron oficialmente cuáles fueron las causas de su muerte.

Así, mientras sus familiares y allegados intentan resolver el inconveniente burocrático, la despedida del querido humorista continúa sin una definición. La recuperación de su documentación será clave para destrabar los trámites y permitir que sus seres queridos puedan darle el último adiós.

Cuál fue el triste pedido de la hija de Daniel Bifulco en medio de su confusa muerte

La muerte de Daniel Bifulco, el actor y humorista que se hizo popular por sus participaciones en Los Jaimitos de VideoMatch, generó conmoción entre sus colegas y el público que disfrutó de sus personajes. En medio del dolor, su hija Luciana compartió un emotivo mensaje en redes sociales y realizó un pedido especial.

El fallecimiento del artista, de 56 años, fue informado por el periodista Pablo Layus, quien contó que había sido encontrado sin vida en su domicilio. Mientras las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas públicamente, su familia pidió respeto y consideración.

A través de sus redes, Luciana publicó una fotografía junto a su papá y lo recordó con sentidas palabras. “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió.

Además, agradeció las numerosas muestras de cariño que recibieron desde que se conoció la noticia. “Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”, expresó.

Por último, pidió preservar la intimidad familiar y aclaró quiénes comunicarán cualquier novedad: “Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”.

La despedida concluyó con otro agradecimiento: “Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, escribió junto a un corazón rojo.