Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

Y agregó: "Hay que ver qué hace: si hace un formato tipo conflicto como era el Bailando o uno más blanco como es el Dancing With de stars original porque ahí tengo entendido que los jurados ni hablan".

¿Dos Bailando al aire? Qué dijo José María Listorti

Sobre el Dancing with the Stars que tendrá como conductor a Santiago Del Moro en Telefe en 2027, José María Listorti observó acerca de ese formato internacional.

"Es puntaje, puntaje, puntaje y habla uno solo al final como para dar el cierre de lo que vio. Teniendo en cuenta cómo está la tele y cómo fueron los últimos Gran Hermano, me parece que conflicto va a haber. Creo que Del Moro va a tener su estilo", aseguró.

En tanto, dejó su visión sobre la posibilidad de que los dos formatos del Bailando estén al aire en paralelo en distintos canales: "Ahí la cag… ¿dos programas de lo mismo? No, es como Masterchef de un lado y Masterchef del otro. Me parece que no va pero cuando más laburo haya mejor, sale ganando siempre el espectador, la industria y los programas de espectáculos ni hablar".

Y cerró destacando que de concretarse los dos programas será una gran oportunidad laboral para todos: "Mientras sea producción nacional... Mientras no me llenes de Avenida Brasil y novela turca, poneme a Del Moro, Tinelli, a cualquiera, pero no me pongan más cosas de afuera. Por eso me gusta América porque tiene todo en vivo y toda gente trabajando argentina", concluyó José María.