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Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

José María Listorti habló ante la posiblidad de que el Dancing with the Stars que conducirá Santiago del Moro compita con el clásico Bailando de Marcelo Tinelli en 2027.

5 nov 2026, 14:35
Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

Listorti se la jugó entre Marcelo Tinelli y Santiago del Moro ante los dos Bailando en televisión

Tras su exitoso paso al frente del reality Gran Hermano, Santiago del Moro estará al frente de Dancing with the Stars en Telefe durante el 2027, información exclusiva de PrimiciasYa.com.

Por su parte, Marcelo Tinelli confirmó también en las últimas horas que se encuentra trabajando hace tiempo para lo que será su regreso a la tevé con su clásico Bailando con importantes novedades.

En ese sentido, palpitando lo que podría ser un gran duelo televisivo el próximo año, José María Listorti habló con Desayuno Americano (América Tv) y dio su opinión acerca de la posibilidad de los dos Bailando al aire con ambos conductores.

"La idea de Del Moro me encanta pero se juega una carta complicada porque la gente después de 20 años del Bailando tiene como en la cabeza a Marcelo", dijo el humorista y conductor.

Y agregó: "Hay que ver qué hace: si hace un formato tipo conflicto como era el Bailando o uno más blanco como es el Dancing With de stars original porque ahí tengo entendido que los jurados ni hablan".

¿Dos Bailando al aire? Qué dijo José María Listorti

Sobre el Dancing with the Stars que tendrá como conductor a Santiago Del Moro en Telefe en 2027, José María Listorti observó acerca de ese formato internacional.

"Es puntaje, puntaje, puntaje y habla uno solo al final como para dar el cierre de lo que vio. Teniendo en cuenta cómo está la tele y cómo fueron los últimos Gran Hermano, me parece que conflicto va a haber. Creo que Del Moro va a tener su estilo", aseguró.

En tanto, dejó su visión sobre la posibilidad de que los dos formatos del Bailando estén al aire en paralelo en distintos canales: "Ahí la cag… ¿dos programas de lo mismo? No, es como Masterchef de un lado y Masterchef del otro. Me parece que no va pero cuando más laburo haya mejor, sale ganando siempre el espectador, la industria y los programas de espectáculos ni hablar".

Y cerró destacando que de concretarse los dos programas será una gran oportunidad laboral para todos: "Mientras sea producción nacional... Mientras no me llenes de Avenida Brasil y novela turca, poneme a Del Moro, Tinelli, a cualquiera, pero no me pongan más cosas de afuera. Por eso me gusta América porque tiene todo en vivo y toda gente trabajando argentina", concluyó José María.

     

 

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