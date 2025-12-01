¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre
ANSES confirmó nuevos valores para jubilados, AUH y SUAF desde diciembre, pero aún quedan definiciones que generan incertidumbre entre los beneficiarios. Las claves del aumento y cómo quedan los montos este mes.
ANSES confirmó el aumento mensual que recibirán en diciembre los jubilados, pensionados y titulares de AUH y asignaciones familiares, según la actualización establecida por el Decreto de Movilidad Jubilatoria. El ajuste toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor, que continúa siendo el parámetro para definir los haberes.
El incremento será del 2,3%, correspondiente a la inflación registrada por el INDEC en octubre, y se aplicará automáticamente en todas las prestaciones del organismo. Con este ajuste, los valores para jubilados, AUH y SUAF volverán a actualizarse antes de fin de mes, en línea con la política de movilidad vigente desde marzo de 2024.
¿Cuánto aumentan los haberes de ANSES en diciembre?
De acuerdo con la resolución oficial, el aumento del 2,3% impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares. Este cálculo se basa en el IPC más reciente, que desde el cambio normativo se aplica mensualmente para evitar retrasos frente a la inflación.
Los montos actualizados entrarán en vigencia en la primera semana de diciembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
¿AUH y SUAF cobrarán aguinaldo en diciembre?
Los titulares de AUH y SUAFno cobran aguinaldo, ya que estas asignaciones no forman parte del régimen salarial sino de la seguridad social. El medio aguinaldo se paga únicamente a trabajadores registrados del sector público o privado y a jubilados y pensionados de ANSES, quienes sí reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre.
En el caso de AUH y SUAF, los beneficiarios solo perciben los montos de sus asignaciones y los ajustes por movilidad, sin adicionales vinculados al aguinaldo.
¿Cómo quedan los montos de AUH con el aumento?
El incremento modifica los valores de las Asignaciones Universales, que quedan de la siguiente manera:
AUH:$122.471,72
AUH con discapacidad:$398.775,21
Estos montos se acreditarán según el calendario oficial de ANSES.
Montos actualizados de SUAF en diciembre
Para quienes cobran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedan así:
IGF hasta $891.041: $61.223,26
Entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83
Entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87
Entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17
Monto general de referencia: $61.237,09
Para hijos con discapacidad:
IGF hasta $891.041: $199.366,21
Entre $891.041 y $1.306.800: $141.038,77
Desde $1.306.800: $89.011,79
Monto de referencia: $199.394,88
Otros valores actualizados por ANSES
El organismo también detalló montos de otras prestaciones:
Asignación por cónyuge: $14.846,18
Asignación por maternidad: sin tope de IGF, se liquida según salario bruto
Pago único:
Nacimiento: $71.364,50
Adopción: $426.742,24
Matrimonio: $106.868,42
Asignación prenatal: mismos rangos y valores que SUAF por hijo