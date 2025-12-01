¿AUH y SUAF cobrarán aguinaldo en diciembre?

AUH_ANSES ¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

Los titulares de AUH y SUAF no cobran aguinaldo, ya que estas asignaciones no forman parte del régimen salarial sino de la seguridad social. El medio aguinaldo se paga únicamente a trabajadores registrados del sector público o privado y a jubilados y pensionados de ANSES, quienes sí reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre.

En el caso de AUH y SUAF, los beneficiarios solo perciben los montos de sus asignaciones y los ajustes por movilidad, sin adicionales vinculados al aguinaldo.

¿Cómo quedan los montos de AUH con el aumento?

El incremento modifica los valores de las Asignaciones Universales, que quedan de la siguiente manera:

AUH: $122.471,72

AUH con discapacidad: $398.775,21

Estos montos se acreditarán según el calendario oficial de ANSES.

Montos actualizados de SUAF en diciembre

Para quienes cobran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedan así:

IGF hasta $891.041: $61.223,26

Entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83

Entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87

Entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17

Monto general de referencia: $61.237,09

Para hijos con discapacidad:

IGF hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800: $89.011,79

Monto de referencia: $199.394,88

Otros valores actualizados por ANSES

El organismo también detalló montos de otras prestaciones: