En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
atención beneficiarios

¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

ANSES confirmó nuevos valores para jubilados, AUH y SUAF desde diciembre, pero aún quedan definiciones que generan incertidumbre entre los beneficiarios. Las claves del aumento y cómo quedan los montos este mes.

¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

ANSES confirmó el aumento mensual que recibirán en diciembre los jubilados, pensionados y titulares de AUH y asignaciones familiares, según la actualización establecida por el Decreto de Movilidad Jubilatoria. El ajuste toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor, que continúa siendo el parámetro para definir los haberes.

Leé también ANSES cambia el cálculo de las jubilaciones en 2026: cómo será el nuevo índice para los aumentos
ANSES 2026: cambia el cálculo de las jubilaciones, cómo será el nuevo índice para los aumentos

El incremento será del 2,3%, correspondiente a la inflación registrada por el INDEC en octubre, y se aplicará automáticamente en todas las prestaciones del organismo. Con este ajuste, los valores para jubilados, AUH y SUAF volverán a actualizarse antes de fin de mes, en línea con la política de movilidad vigente desde marzo de 2024.

¿Cuánto aumentan los haberes de ANSES en diciembre?

De acuerdo con la resolución oficial, el aumento del 2,3% impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares. Este cálculo se basa en el IPC más reciente, que desde el cambio normativo se aplica mensualmente para evitar retrasos frente a la inflación.

Los montos actualizados entrarán en vigencia en la primera semana de diciembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿AUH y SUAF cobrarán aguinaldo en diciembre?

AUH_ANSES
&iquest;HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

Los titulares de AUH y SUAF no cobran aguinaldo, ya que estas asignaciones no forman parte del régimen salarial sino de la seguridad social. El medio aguinaldo se paga únicamente a trabajadores registrados del sector público o privado y a jubilados y pensionados de ANSES, quienes sí reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre.

En el caso de AUH y SUAF, los beneficiarios solo perciben los montos de sus asignaciones y los ajustes por movilidad, sin adicionales vinculados al aguinaldo.

¿Cómo quedan los montos de AUH con el aumento?

El incremento modifica los valores de las Asignaciones Universales, que quedan de la siguiente manera:

  • AUH: $122.471,72

  • AUH con discapacidad: $398.775,21

Estos montos se acreditarán según el calendario oficial de ANSES.

Montos actualizados de SUAF en diciembre

Para quienes cobran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedan así:

  • IGF hasta $891.041: $61.223,26

  • Entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83

  • Entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87

  • Entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17

  • Monto general de referencia: $61.237,09

Para hijos con discapacidad:

  • IGF hasta $891.041: $199.366,21

  • Entre $891.041 y $1.306.800: $141.038,77

  • Desde $1.306.800: $89.011,79

  • Monto de referencia: $199.394,88

Otros valores actualizados por ANSES

El organismo también detalló montos de otras prestaciones:

  • Asignación por cónyuge: $14.846,18

  • Asignación por maternidad: sin tope de IGF, se liquida según salario bruto

  • Pago único:

    • Nacimiento: $71.364,50

    • Adopción: $426.742,24

    • Matrimonio: $106.868,42

  • Asignación prenatal: mismos rangos y valores que SUAF por hijo

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH SUAF
Notas relacionadas
ANSES define cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
ANSES aplica un aumento a JUBILADOS en diciembre: cuándo y cuánto se cobra
ANSES diciembre 2025: aumento, aguinaldo y bono para jubilados, ¿cuánto cobran?

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar