Javier Milei confirmó la mejor noticia para los jubilados de ANSES

El bono de $70.000 que se suma a las jubilaciones

El refuerzo extraordinario representa uno de los principales componentes del pago de octubre para los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

Luego de la actualización del 1,66% correspondiente a la movilidad, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $435.748,51. Sobre ese importe se adiciona el bono extraordinario para aquellos titulares que cumplen con las condiciones establecidas.

Por lo tanto, un jubilado que percibe exactamente el haber mínimo y tiene derecho al refuerzo recibirá un total de $505.748,51 durante octubre.

La diferencia surge de la suma de ambos conceptos:

Haber mínimo: $435.748,51.

Bono extraordinario: $70.000.

Total con bono: $505.748,51.

El refuerzo no funciona, sin embargo, como un aumento permanente del haber previsional. Se trata de un bono extraordinario, que se incorpora al pago correspondiente al período establecido.

Además, existe un mecanismo diferente para aquellos titulares cuyos ingresos se encuentran por encima del haber mínimo, pero todavía dentro del límite fijado para acceder al refuerzo.

Quiénes reciben el bono completo de $70.000

El beneficio alcanza principalmente a quienes cobran hasta $435.748,51, es decir, el valor correspondiente al haber mínimo previsional de octubre.

Para este grupo, el refuerzo alcanza los $70.000 completos, por lo que el ingreso mensual llega a $505.748,51.

Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, aunque el universo contemplado por la medida es más amplio.

También están incluidos determinados titulares de prestaciones administradas por ANSES, como quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas Pensiones No Contributivas (PNC).

Dentro de este último grupo aparecen las pensiones por invalidez y vejez, además de las correspondientes a madres de siete hijos o más, siempre de acuerdo con las condiciones previstas para el pago.

También pueden acceder al refuerzo otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de ANSES.

Qué ocurre con quienes cobran más que la jubilación mínima

No todos los beneficiarios que superan el haber mínimo quedan automáticamente fuera del bono.

El esquema contempla también a quienes tienen un ingreso superior a $435.748,51, pero que todavía no alcanzan el monto máximo establecido para acceder al refuerzo completo.

En esos casos, ANSES aplica un bono proporcional, con el objetivo de que el ingreso total no supere el límite fijado de $505.748,51.

Esto significa que el refuerzo no necesariamente será de $70.000 para todos los beneficiarios que superan la mínima.

Por ejemplo, si una persona recibe un haber superior a la jubilación mínima, el monto adicional será calculado de manera que el total cobrado alcance el tope correspondiente. De esta forma, el beneficio funciona como un complemento para los ingresos previsionales que se encuentran dentro del rango establecido.

El calendario de ANSES para octubre cambia por el feriado

El otro dato importante para los jubilados es la fecha concreta en la que tendrán disponible el dinero.

El cronograma de pagos de octubre comienza el jueves 8, pero el feriado del lunes 12 genera una interrupción en el calendario habitual.

Por ese motivo, un grupo reducido de beneficiarios podrá cobrar antes de que comience el fin de semana largo, mientras que otros deberán esperar hasta el martes 13 de octubre.

La fecha de acreditación depende, principalmente, de dos variables: el tipo de prestación y la terminación del DNI del titular.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma comienza el jueves 8.

Jubilados que cobran el haber mínimo: todas las fechas

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo reciben sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El cronograma de octubre queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

De esta manera, los jubilados cuyo DNI termina en 0 o 1 son los primeros del grupo en cobrar durante octubre.

Además, serán quienes tengan el dinero acreditado antes del feriado del lunes 12.

En cambio, las personas cuyo DNI termina en 2 deberán esperar hasta el martes 13 para acceder al pago.

Por qué el feriado modifica las fechas de cobro

La particularidad del calendario de octubre está directamente relacionada con el feriado del lunes 12.

Como no se trata de una jornada bancaria habitual, el cronograma de ANSES contempla el orden de pagos de manera tal que las primeras terminaciones de DNI puedan recibir sus haberes antes del fin de semana largo.

Por eso, para algunos jubilados la diferencia entre cobrar el viernes 9 y hacerlo el martes 13 resulta especialmente relevante.

Quienes tengan DNI terminado en 0 o 1 integran el primer grupo de beneficiarios del mes y pueden disponer del dinero antes del feriado.

A partir de la terminación 2 comienza el segundo tramo del cronograma, con acreditaciones que se retoman una vez finalizado el fin de semana largo.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

El cronograma es diferente para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo.

En este caso, las fechas de pago comienzan el 23 de octubre y se extienden hasta el jueves 29.

La distribución según la terminación del DNI es la siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Por lo tanto, quienes cobran por encima del haber mínimo deberán prestar atención a un calendario distinto del correspondiente a los beneficiarios de la mínima.

PUAM y Pensiones No Contributivas también están contempladas

El refuerzo de octubre no queda limitado exclusivamente a las jubilaciones ordinarias.

Entre los grupos contemplados aparecen los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM, y quienes reciben determinadas Pensiones No Contributivas.

Dentro de las PNC se incluyen prestaciones destinadas a personas en situaciones específicas, como las pensiones por invalidez y vejez.

También están contempladas las madres de siete hijos o más que perciben una PNC, además de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables que son abonadas por ANSES.

Por este motivo, quienes reciben una prestación previsional o asistencial administrada por el organismo deben revisar no solamente el monto correspondiente a octubre, sino también si forman parte del universo alcanzado por el refuerzo extraordinario.

Cómo queda el ingreso de quienes reciben el bono completo

Para quienes cobran la jubilación mínima y tienen derecho al refuerzo completo, octubre presenta una cifra concreta.

El haber actualizado se ubica en $435.748,51. Al agregar los $70.000 del bono, el ingreso mensual asciende a $505.748,51.

Este valor constituye el monto que deben tener como referencia quienes reciben la mínima y cumplen las condiciones para obtener el refuerzo completo.

En el caso de quienes cobran una suma superior a la mínima, el cálculo cambia porque el bono puede ser menor y funcionar como complemento hasta alcanzar el límite correspondiente.

Por eso, no todos los jubilados recibirán exactamente $70.000 adicionales.

Qué deben revisar los jubilados antes de la fecha de cobro

Ante la llegada del feriado, resulta importante que los beneficiarios consulten con anticipación su fecha de pago.

El primer dato que deben tener en cuenta es la terminación del DNI, ya que constituye uno de los elementos utilizados para ordenar el cronograma.

También es necesario identificar si la prestación se encuentra dentro del grupo de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo o si corresponde al segmento de haberes superiores.

A esto se suma la necesidad de verificar el monto que aparecerá acreditado, especialmente en los casos en los que corresponda el bono proporcional.

De esta manera, el calendario permite anticipar tanto la fecha de disponibilidad del dinero como el monto aproximado que recibirá cada beneficiario.

ANSES: las claves del pago de octubre

El esquema de octubre deja varios números importantes para los jubilados y pensionados.

La jubilación mínima quedó en $435.748,51 después del incremento mensual del 1,66%. Para quienes reciben el refuerzo completo, el ingreso asciende a $505.748,51.

El bono extraordinario es de hasta $70.000, aunque puede ser proporcional para quienes cobran por encima de la mínima y se encuentran dentro del rango contemplado.

En cuanto a las fechas, los primeros pagos comienzan el jueves 8 de octubre, mientras que el feriado del lunes 12 genera una pausa en el cronograma.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 0 o 1 son los primeros en cobrar y tendrán el dinero antes del fin de semana largo.

El resto continuará recibiendo sus haberes desde el martes 13 de octubre, de acuerdo con la terminación correspondiente.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las fechas se concentran entre el 23 y el 29 de octubre.

Así, durante este mes, conocer la terminación del DNI y el tipo de prestación resulta fundamental para saber cuándo se cobrará y qué monto podrá acreditarse, especialmente por la incorporación del refuerzo extraordinario y por el impacto del feriado del 12 de octubre en el calendario de pagos de ANSES.