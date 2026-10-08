La importante AMPLIACIÓN de PAMI para todos los jubilados

El nuevo esquema también contempla una situación habitual entre los afiliados: que el jubilado o pensionado no pueda acercarse personalmente a retirar su medicación y deba enviar a otra persona.

Qué cambia para los afiliados de PAMI

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la posibilidad de validar digitalmente la entrega de medicamentos en la farmacia.

Esto significa que, en determinadas operaciones, el afiliado ya no necesitará recurrir necesariamente a documentación física para demostrar que cuenta con una receta electrónica válida.

Entre las herramientas incorporadas aparece el denominado token digital, un mecanismo que permite identificar al paciente y asociar la operación con la persona correspondiente.

El procedimiento apunta a que la farmacia pueda verificar la identidad del afiliado mediante los sistemas habilitados y, posteriormente, dejar asentada la entrega del medicamento.

La transformación tiene especial importancia porque el proceso de dispensa de medicamentos requiere una serie de controles. No solamente debe verificarse la existencia de una prescripción válida, sino también dejar constancia de que el medicamento fue efectivamente entregado.

Con el nuevo esquema, esa información puede quedar registrada digitalmente, lo que reduce la necesidad de acumular comprobantes físicos.

La medida se incorpora así a un proceso más amplio de modernización de los trámites vinculados con la atención de los afiliados.

Qué pasa si otra persona retira los medicamentos

Uno de los interrogantes más frecuentes entre los jubilados es qué ocurre cuando no pueden acercarse personalmente a la farmacia.

La nueva normativa contempla también esta situación. Una persona distinta del afiliado puede realizar el retiro cuando corresponda y se cumplan los mecanismos de autorización previstos.

En estos casos, la farmacia deberá registrar los datos de quien efectivamente concurre al establecimiento para retirar los medicamentos.

Un punto central es el DNI de la persona que realiza el retiro. Ese documento deberá quedar asociado a la operación de dispensa, independientemente de que quien concurra sea el propio beneficiario o un tercero autorizado.

Esto permite establecer una trazabilidad más clara del procedimiento y registrar quién fue la persona que recibió la medicación.

Por lo tanto, el cambio no significa que un tercero pueda retirar medicamentos sin ningún tipo de control. Por el contrario, la identificación de quien realiza la operación continúa siendo una parte fundamental del proceso.

La diferencia está en que esa información puede incorporarse y validarse mediante herramientas digitales.

El token digital, una de las claves del nuevo sistema

Dentro de los mecanismos previstos por la nueva normativa se encuentra el token digital, que adquiere relevancia en el proceso de identificación.

Este tipo de herramienta permite generar una validación electrónica vinculada con la operación que se está realizando. De esta manera, la farmacia puede comprobar la identidad del paciente y asociar la entrega con la receta correspondiente.

Para los afiliados, la principal diferencia está en que el trámite comienza a apoyarse cada vez más en herramientas digitales en lugar de comprobantes físicos.

El objetivo es simplificar el circuito y evitar que el paciente tenga que trasladar documentación que ya se encuentra disponible dentro de los sistemas electrónicos.

Sin embargo, el proceso no implica que todos los afiliados deban resolver sus trámites de la misma manera desde el primer día. La implementación contempla una etapa de adaptación para que las farmacias puedan realizar los cambios técnicos necesarios.

Por eso, durante el período de transición pueden coexistir distintos mecanismos de validación, especialmente ante situaciones excepcionales.

Qué información deberá registrar la farmacia

La nueva modalidad también pone el foco en el registro de la operación.

Cuando se concreta la entrega de un medicamento, la farmacia deberá incorporar la información necesaria para identificar quién retiró efectivamente la medicación.

En caso de que sea el propio afiliado, los datos estarán asociados al beneficiario.

Si, en cambio, concurre un tercero, se registrará el DNI de esa persona, de acuerdo con los mecanismos establecidos.

Este procedimiento permite que la dispensa quede documentada de manera electrónica y facilita el seguimiento de las operaciones.

La digitalización también busca reducir posibles errores derivados de la carga manual de documentación y agilizar el intercambio de información entre los distintos actores que participan del sistema.

Para los afiliados, esto puede traducirse en menos papeles y una mayor utilización de herramientas digitales al momento de retirar sus remedios.

¿Desaparecen las recetas y los documentos en papel?

La implementación de nuevas herramientas digitales no significa que toda la documentación física desaparezca automáticamente.

La Resolución 638/2026 establece mecanismos para avanzar con la digitalización de la validación y el registro de la dispensa, pero también contempla situaciones en las que pueden producirse inconvenientes técnicos.

Entre esos escenarios se encuentran, por ejemplo, interrupciones de los sistemas informáticos o problemas de conectividad que impidan realizar una validación electrónica con normalidad.

Por ese motivo, el reemplazo de los mecanismos tradicionales será progresivo.

Las farmacias disponen de un período para adaptar sus sistemas y procedimientos a las nuevas disposiciones. Durante ese proceso, las herramientas digitales deberán integrarse con la operatoria cotidiana de cada establecimiento.

Esto resulta particularmente importante en un sistema que atiende a una población que, en muchos casos, depende de la continuidad del acceso a tratamientos y medicamentos.

Qué ocurre si hay problemas con el sistema digital

Uno de los aspectos contemplados por la normativa es la posibilidad de que el sistema no funcione correctamente.

La digitalización puede agilizar los trámites, pero requiere que las plataformas y los mecanismos de comunicación estén disponibles al momento de realizar la operación.

Por ese motivo, las contingencias técnicas forman parte del esquema de implementación.

Si se produce una caída del sistema, problemas de conectividad o alguna otra dificultad que impida completar una validación electrónica, se contemplan mecanismos alternativos para garantizar la continuidad de la atención.

Esto evita que un inconveniente técnico termine impidiendo de manera automática que una persona pueda acceder a un medicamento que necesita.

La existencia de estas alternativas también explica por qué la transición hacia un sistema completamente digital no se produce de un día para otro.

Por qué PAMI avanza hacia la digitalización

La modificación forma parte de una tendencia general hacia la digitalización de los trámites relacionados con la salud.

En el caso de los medicamentos, el proceso involucra diferentes etapas: la emisión de la receta, la validación, la identificación del paciente, la dispensa y el registro de la operación.

Al trasladar buena parte de ese circuito al ámbito digital, se busca reducir el uso de formularios y comprobantes físicos, además de facilitar el intercambio de información.

Para los organismos y establecimientos involucrados, contar con registros digitales permite centralizar datos y realizar un seguimiento más preciso de las operaciones.

Para los afiliados, uno de los principales beneficios esperados es la simplificación de los trámites.

Sin embargo, el cambio también plantea un desafío: garantizar que las personas que tienen dificultades para utilizar herramientas digitales puedan continuar accediendo a sus medicamentos sin que la tecnología se convierta en una barrera.

Por eso, la implementación de este tipo de modificaciones requiere una etapa de adaptación tanto para las farmacias como para los beneficiarios.

Qué deben tener en cuenta los jubilados y pensionados

Ante el nuevo esquema, los afiliados de PAMI deberán prestar atención a las indicaciones que reciban al momento de retirar sus medicamentos.

Lo fundamental será contar con la identificación correspondiente y seguir el mecanismo de validación que se encuentre habilitado en la farmacia.

En aquellos casos en los que el jubilado no pueda concurrir personalmente, será importante verificar previamente cuál es el procedimiento necesario para que otra persona pueda efectuar el retiro.

La persona que concurra a la farmacia deberá identificarse y sus datos quedarán asociados a la operación.

También es recomendable tener presente que la implementación será progresiva, por lo que pueden existir diferencias operativas durante el período de adaptación de los establecimientos.

No todas las farmacias necesariamente incorporarán los cambios de manera simultánea, debido a que deben realizar adecuaciones técnicas y operativas.

Un cambio que apunta a reducir el uso de papeles

La modificación impulsada mediante la Resolución 638/2026 representa un nuevo paso en la digitalización del sistema de medicamentos.

El eje está puesto en que la validación de la entrega pueda realizarse mediante herramientas electrónicas, dejando atrás progresivamente parte de la documentación física que acompañaba el proceso.

El sistema contempla además la identificación de la persona que efectivamente retira los medicamentos, una medida que permite registrar con mayor precisión cada operación.

Para los jubilados y pensionados, el cambio puede significar una reducción de los trámites presenciales y de la cantidad de papeles necesarios para completar determinadas operaciones.

De todos modos, durante la etapa de implementación seguirán contemplándose mecanismos para situaciones de contingencia, especialmente cuando existan problemas técnicos o de conectividad.

En definitiva, el nuevo esquema busca que el proceso de entrega de medicamentos sea cada vez más digital, con registros electrónicos y mecanismos de identificación que permitan simplificar la operatoria sin perder los controles necesarios.

La transformación será gradual y dependerá, en buena medida, de la adaptación de las farmacias y de la incorporación de las nuevas herramientas por parte de los afiliados.

Para quienes utilizan regularmente la cobertura de medicamentos de PAMI, el cambio más importante será, precisamente, que la tecnología tendrá un papel cada vez mayor al momento de validar y registrar el retiro de los remedios.