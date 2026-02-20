Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes

Jubilación mínima: $369.672,73

PUAM: $295.738,18

PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

En el caso de quienes perciben la mínima, el ingreso total asciende a $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.

Cómo se aplica el bono previsional

El refuerzo de $70.000 se mantiene para jubilados que cobran el haber mínimo. Para quienes superan ese monto, el pago es proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

La acreditación se realiza en la misma fecha de cobro del haber mensual.

Cuándo se cobran los haberes en marzo

El calendario se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.

Con este incremento, los jubilados vuelven a tener una actualización mensual atada al índice de inflación. El aumento impacta directamente en los haberes de marzo y se acredita sin necesidad de realizar gestiones adicionales.