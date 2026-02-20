En vivo Radio La Red
Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes

Los haberes previsionales se actualizan en marzo con un incremento del 2,9% por movilidad. El ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

Marzo llega con una nueva actualización para los jubilados de ANSES. El incremento será del 2,9%, en línea con la inflación registrada en enero según el último informe del INDEC. La suba se aplica de manera automática sobre los montos vigentes y se cobra junto con el haber mensual.

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y Pensiones No Contributivas. No es necesario realizar trámites adicionales, ya que el cálculo se liquida directamente en cada prestación.

Además del aumento, continúa el pago del bono previsional para quienes perciben los ingresos más bajos.

¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026?

Con la actualización del 2,9%, los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.672,73

  • PUAM: $295.738,18

  • PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

  • PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

  • Jubilación máxima: $2.487.546,79

En el caso de quienes perciben la mínima, el ingreso total asciende a $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.

Cómo se aplica el bono previsional

ANSES_fechas
El refuerzo de $70.000 se mantiene para jubilados que cobran el haber mínimo. Para quienes superan ese monto, el pago es proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

La acreditación se realiza en la misma fecha de cobro del haber mensual.

Cuándo se cobran los haberes en marzo

El calendario se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.

Con este incremento, los jubilados vuelven a tener una actualización mensual atada al índice de inflación. El aumento impacta directamente en los haberes de marzo y se acredita sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

