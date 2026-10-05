Jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran en octubre

Haber mínimo bruto: $435.662,86.

Bono extraordinario: $70.000 para quienes no superan el tope prestablecido.

Total consolidado de bolsillo: $505.662,86.

¿Cómo impacta tener más de 30 años de aportes en el cálculo de ANSES?

Los 30 años de servicios constituyen estrictamente el piso obligatorio exigido por la normativa general. Aquellos trabajadores que acreditan una mayor cantidad de años de aportes registrados reciben un reconocimiento diferencial en la estructura de cálculo:

Incremento de la PBU: la normativa previsional contempla un aumento del 1% por cada año de servicios con aportes que exceda los 30 iniciales.

Límite de bonificación: el tope máximo de acumulación para este adicional por exceso de aportes es de hasta 15 años extra, lo que incide de forma favorable en la conformación del haber inicial junto con las remuneraciones actualizadas.

¿Cómo se verifica el haber mensual en las plataformas oficiales de ANSES?

Los beneficiarios pueden corroborar los detalles de su liquidación mensual y el impacto de la movilidad mediante los canales digitales oficiales provistos por el organismo previsional:

Mi ANSES: plataforma digital de acceso con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el recibo de haberes detallado.

Certificación Negativa: herramienta web para chequear el estado de las prestaciones y los períodos liquidados correspondientes al mes en curso.

Calendario de cobro restante para jubilados de la mínima en octubre