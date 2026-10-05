La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa una actualización del 1,65% en octubre de 2026 sobre los haberes previsionales, en cumplimiento de la fórmula de movilidad atada a la inflación registrada en agosto.
El organismo previsional detalló cómo se componen los haberes iniciales según la historia laboral y especificó el impacto del aumento y el bono extraordinario para quienes cumplieron con los años de servicio requeridos.
Jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran en octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa una actualización del 1,65% en octubre de 2026 sobre los haberes previsionales, en cumplimiento de la fórmula de movilidad atada a la inflación registrada en agosto.
El haber mínimo garantizado se ubica en $435.662,86, monto que al adicionarse al bono extraordinario de $70.000 eleva el total consolidado de bolsillo a $505.662,86 para quienes perciben la base mínima. Sin embargo, acreditar exactamente 30 años de aportes no fija de manera automática un monto único, ya que el haber inicial se determina a partir del promedio de las remuneraciones registradas durante la vida laboral activa del trabajador y la composición de los componentes específicos del sistema.
El cumplimiento de los requisitos de la jubilación ordinaria -fijados en 60 años para mujeres, 65 años para hombres y 30 años de servicios con aportes- otorga el derecho al beneficio previsional, pero el monto final varía según la historia salarial de cada beneficiario. El cálculo final se integra mediante tres conceptos estructurales:
Prestación Básica Universal (PBU): monto uniforme que reconoce el cumplimiento de los años de aportes y la edad legal.
Prestación Compensatoria (PC): concepto destinado a retribuir los aportes efectuados con anterioridad al nuevo régimen.
Prestación Adicional por Permanencia (PAP): componente que valora los aportes concretados con posterioridad a la implementación de la nueva normativa.
Si el resultado del cálculo de las prestaciones (PBU, PC y PAP) arroja una cifra inferior al umbral establecido por la ley, el organismo previsional aplica de forma automática la garantía del piso mínimo. En octubre de 2026, los valores para este segmento quedan conformados de la siguiente manera:
Haber mínimo bruto: $435.662,86.
Bono extraordinario: $70.000 para quienes no superan el tope prestablecido.
Total consolidado de bolsillo: $505.662,86.
Los 30 años de servicios constituyen estrictamente el piso obligatorio exigido por la normativa general. Aquellos trabajadores que acreditan una mayor cantidad de años de aportes registrados reciben un reconocimiento diferencial en la estructura de cálculo:
Incremento de la PBU: la normativa previsional contempla un aumento del 1% por cada año de servicios con aportes que exceda los 30 iniciales.
Límite de bonificación: el tope máximo de acumulación para este adicional por exceso de aportes es de hasta 15 años extra, lo que incide de forma favorable en la conformación del haber inicial junto con las remuneraciones actualizadas.
Los beneficiarios pueden corroborar los detalles de su liquidación mensual y el impacto de la movilidad mediante los canales digitales oficiales provistos por el organismo previsional:
Mi ANSES: plataforma digital de acceso con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el recibo de haberes detallado.
Certificación Negativa: herramienta web para chequear el estado de las prestaciones y los períodos liquidados correspondientes al mes en curso.
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.