Una vez activado, permitirá viajar sin restricciones horarias en toda la red de subterráneos.

Sin embargo, el pase perderá validez si no se utiliza durante dos años consecutivos. Además, el beneficio se dará de baja de manera automática si el titular cambia su domicilio fuera de la Ciudad de Buenos Aires o si supera el límite de ingresos permitido.

Dónde y cómo tramitar el pase gratuito

subte mas barato.jpg Jubilados ANSES: cómo viajar gratis en subte desde octubre 2025

El trámite para obtener el pase gratuito puede realizarse de forma presencial o virtual, según la preferencia del solicitante. Las opciones disponibles son:

En estaciones terminales del subte .

A través del sitio web oficial de Emova .

Mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) .

En sedes comunales habilitadas.

Para iniciar la gestión se requiere presentar el DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el último recibo de haberes emitido por el banco o cajero automático.

El Ministerio de Infraestructura verificará los datos junto con el Renaper para validar la información.

Una vez aprobado, el beneficiario recibirá una tarjeta magnética personalizada que habilitará el acceso gratuito al subte. En caso de pérdida o robo, podrá solicitar una reposición sin costo.

Qué otras medidas acompañan este beneficio

El pase gratuito para jubilados forma parte de una estrategia integral de la Ciudad para mejorar la movilidad social y el bienestar de los adultos mayores. Entre las acciones complementarias se incluyen la ampliación de los descuentos en colectivos, tarifas diferenciadas en estacionamientos y actividades recreativas con entrada sin cargo en espacios culturales y deportivos.