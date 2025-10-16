En vivo Radio La Red
Política
Estados Unidos
Argentina
Relaciones internacionales

El embajador en EE.UU. confirmó que habrá un "importante acuerdo comercial" con Trump: "No hay cláusulas ocultas"

El embajador Alec Oxenford detalló que el entendimiento se cerró durante el encuentro entre ambos mandatarios y adelantó que el anuncio oficial será “en breve”.

El embajador Oxenford confirmó que se anunciará importante acuerdo comercial con EE.UU.

El embajador Oxenford confirmó que se anunciará "importante acuerdo comercial" con EE.UU.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, reveló este jueves que en los próximos días se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre ambos países, surgido tras la reunión que mantuvieron Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

En diálogo con radio Mitre, el diplomático evitó precisar los alcances del convenio, pero dejó entrever su relevancia: “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”, explicó.

Oxenford calificó el encuentro entre los mandatarios como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes”, destacando que marca una nueva etapa en la relación bilateral.

El embajador también descartó que existan condiciones ocultas o cláusulas políticas detrás del respaldo del gobierno republicano: “No hay condicionamientos ni cláusulas ocultas. Esto es fruto de una relación madura y de confianza mutua”, aseguró.

trump milei

Si bien no trascendieron detalles específicos, desde la Cancillería dejaron trascender que el entendimiento podría incluir temas vinculados al comercio, la inversión y la cooperación energética.

“En breve vamos a tener noticias muy buenas”, anticipó Oxenford, alimentando la expectativa por el anuncio oficial que, según fuentes diplomáticas, podría realizarse en Washington en los próximos días.

“El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, afirmó el embajador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

Los detalles del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei

Alec Oxenford destacó que la delegación argentina participó en diferentes instancias dentro de la residencia presidencial, como la reunión en el Salón Oval, la conferencia de prensa y una cita privada en la cabinet room, donde se profundizó sobre la agenda bilateral.

Entre los funcionarios norteamericanos presentes -enumeró el diplomático- estuvieron Scott Bessent (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador en la Argentina, Peter Lamelas. “Reunir a todas estas figuras al mismo tiempo resulta muy inusual. Nunca vi un formato de este tipo en otras visitas oficiales”, sostuvo Oxenford.

En relación con los cuestionamientos planteados por sectores opositores de la Argentina sobre una presunta pérdida de soberanía a partir de este acercamiento, el embajador mencionó el respeto demostrado por Estados Unidos en el proceso diplomático y apuntó: “Veo a un país amigo que quiere ayudar a otro país amigo a progresar".

Una Argentina próspera es buena para todos, es buena para los argentinos, para la seguridad regional, para Estados Unidos y para el mundo”, enfatizó.

En el mismo sentido, Oxenford anticipó que en los próximos meses se verán los efectos concretos de la reunión, más allá del acuerdo comercial. “Creo que vamos a darnos cuenta de la trascendencia de este encuentro cuando empiecen a aparecer las repercusiones, que van a ir desde acuerdos en muchas dimensiones”, afirmó.

