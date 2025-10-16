En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar un crédito de hasta $1.000.000 y calcular sus cuotas desde el simulador online de los bancos habilitados. Conocé los requisitos, pasos y fechas de cobro.

Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de la AUH pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, que se solicitan de forma 100 % digital.

Leé también Créditos para AUH: cómo pedir hasta $1 millón desde el celular
Créditos para AUH: cómo pedir hasta $1 millón desde el celular

Es importante aclarar que estos créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino para personas que cobran la AUH a través del organismo. Las entidades financieras participantes ofrecen esta línea de préstamos con el objetivo de brindar un apoyo económico en contextos de necesidad o gasto imprevisto.

A través del simulador online de los bancos, los titulares pueden conocer el monto de la cuota, la tasa de interés y el plazo de devolución antes de realizar la solicitud

¿Cómo funciona el crédito para AUH 2025?

Los beneficiarios de la AUH pueden pedir hasta $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante toda la vigencia del préstamo.

Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, aunque el valor puede variar según el banco o las condiciones crediticias del solicitante.

El monto aprobado depende del perfil crediticio, los ingresos y la tasa vigente al momento del trámite. De esta forma, cada entidad analiza la capacidad de pago antes de aprobar la operación.

Cómo usar el simulador online paso a paso

créditos cuenta dni banco provincia anses
Confirman nuevos cr&eacute;ditos para AUH de ANSES: c&oacute;mo pedirlos desde el celular

Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

El simulador disponible en las webs del Banco Nación y Banco Provincia permite calcular el préstamo sin compromiso:

  • Ingresar al sitio o app del banco.

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Indicar el monto y el plazo deseado.

  • Consultar el valor de la cuota mensual, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Esta herramienta facilita la comparación entre bancos y ayuda a evaluar si los ingresos alcanzan para asumir el crédito sin comprometer el presupuesto familiar.

Requisitos para acceder al préstamo AUH

Para solicitar el crédito, se deben cumplir ciertas condiciones generales:

  • Ser titular activo de la AUH.

  • Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.

  • Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.

  • No superar los límites de endeudamiento vigentes.

El trámite se realiza totalmente online, y el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular entre 24 y 48 horas hábiles después de la aprobación.

Fechas de cobro AUH octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 quedó confirmado:

  • DNI terminados en 0 → 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2 → 9 de octubre

  • DNI terminados en 3 → 13 de octubre

  • DNI terminados en 4 → 14 de octubre

  • DNI terminados en 5 → 15 de octubre

  • DNI terminados en 6 → 16 de octubre

  • DNI terminados en 7 → 17 de octubre

  • DNI terminados en 8 → 20 de octubre

  • DNI terminados en 9 → 21 de octubre

Como cada mes, se retiene el 20 % de la asignación, que puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.

Qué revisar antes de solicitar el crédito

Antes de confirmar la solicitud, ANSES recomienda verificar que:

  • La cuenta AUH esté activa.

  • No existan otras deudas vigentes.

  • El crédito no supere el 40 % del ingreso mensual.

De esta forma, el préstamo puede transformarse en una herramienta útil para mejorar la economía familiar sin generar sobreendeudamiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Créditos ANSES AUH
Notas relacionadas
Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000
Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados que cobran por ANSES
ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar