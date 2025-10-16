Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, aunque el valor puede variar según el banco o las condiciones crediticias del solicitante.

El monto aprobado depende del perfil crediticio, los ingresos y la tasa vigente al momento del trámite. De esta forma, cada entidad analiza la capacidad de pago antes de aprobar la operación.

Cómo usar el simulador online paso a paso

créditos cuenta dni banco provincia anses Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

El simulador disponible en las webs del Banco Nación y Banco Provincia permite calcular el préstamo sin compromiso:

Ingresar al sitio o app del banco.

Seleccionar la opción “Préstamos personales” .

Indicar el monto y el plazo deseado.

Consultar el valor de la cuota mensual, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Esta herramienta facilita la comparación entre bancos y ayuda a evaluar si los ingresos alcanzan para asumir el crédito sin comprometer el presupuesto familiar.

Requisitos para acceder al préstamo AUH

Para solicitar el crédito, se deben cumplir ciertas condiciones generales:

Ser titular activo de la AUH .

Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.

Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.

No superar los límites de endeudamiento vigentes.

El trámite se realiza totalmente online, y el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular entre 24 y 48 horas hábiles después de la aprobación.

Fechas de cobro AUH octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 quedó confirmado:

DNI terminados en 0 → 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2 → 9 de octubre

DNI terminados en 3 → 13 de octubre

DNI terminados en 4 → 14 de octubre

DNI terminados en 5 → 15 de octubre

DNI terminados en 6 → 16 de octubre

DNI terminados en 7 → 17 de octubre

DNI terminados en 8 → 20 de octubre

DNI terminados en 9 → 21 de octubre

Como cada mes, se retiene el 20 % de la asignación, que puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.

Qué revisar antes de solicitar el crédito

Antes de confirmar la solicitud, ANSES recomienda verificar que:

La cuenta AUH esté activa .

No existan otras deudas vigentes .

El crédito no supere el 40 % del ingreso mensual.

De esta forma, el préstamo puede transformarse en una herramienta útil para mejorar la economía familiar sin generar sobreendeudamiento.