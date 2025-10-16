Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de la AUH pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, que se solicitan de forma 100 % digital.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar un crédito de hasta $1.000.000 y calcular sus cuotas desde el simulador online de los bancos habilitados. Conocé los requisitos, pasos y fechas de cobro.
Es importante aclarar que estos créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino para personas que cobran la AUH a través del organismo. Las entidades financieras participantes ofrecen esta línea de préstamos con el objetivo de brindar un apoyo económico en contextos de necesidad o gasto imprevisto.
A través del simulador online de los bancos, los titulares pueden conocer el monto de la cuota, la tasa de interés y el plazo de devolución antes de realizar la solicitud
Los beneficiarios de la AUH pueden pedir hasta $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante toda la vigencia del préstamo.
Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, aunque el valor puede variar según el banco o las condiciones crediticias del solicitante.
El monto aprobado depende del perfil crediticio, los ingresos y la tasa vigente al momento del trámite. De esta forma, cada entidad analiza la capacidad de pago antes de aprobar la operación.
El simulador disponible en las webs del Banco Nación y Banco Provincia permite calcular el préstamo sin compromiso:
Ingresar al sitio o app del banco.
Seleccionar la opción “Préstamos personales”.
Indicar el monto y el plazo deseado.
Consultar el valor de la cuota mensual, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).
Esta herramienta facilita la comparación entre bancos y ayuda a evaluar si los ingresos alcanzan para asumir el crédito sin comprometer el presupuesto familiar.
Para solicitar el crédito, se deben cumplir ciertas condiciones generales:
Ser titular activo de la AUH.
Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.
Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.
No superar los límites de endeudamiento vigentes.
El trámite se realiza totalmente online, y el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular entre 24 y 48 horas hábiles después de la aprobación.
El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 quedó confirmado:
DNI terminados en 0 → 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2 → 9 de octubre
DNI terminados en 3 → 13 de octubre
DNI terminados en 4 → 14 de octubre
DNI terminados en 5 → 15 de octubre
DNI terminados en 6 → 16 de octubre
DNI terminados en 7 → 17 de octubre
DNI terminados en 8 → 20 de octubre
DNI terminados en 9 → 21 de octubre
Como cada mes, se retiene el 20 % de la asignación, que puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.
Antes de confirmar la solicitud, ANSES recomienda verificar que:
La cuenta AUH esté activa.
No existan otras deudas vigentes.
El crédito no supere el 40 % del ingreso mensual.
De esta forma, el préstamo puede transformarse en una herramienta útil para mejorar la economía familiar sin generar sobreendeudamiento.