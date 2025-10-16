En vivo Radio La Red
Policiales
autopsia
Neuquén
Fin del misterio

"Ataque brutal": los estremecedores detalles de la autopsia al cuerpo de Azul Semeñenko

La mujer de 49 años estaba desaparecida desde fines de septiembre. El Ministerio Público Fiscal investiga el crimen con perspectiva de género.

El hallazgo de un cuerpo en un canal de Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén, puso fin a casi tres semanas de incertidumbre. Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que se trata de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal de 49 años que estaba desaparecida desde el 25 de septiembre.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que murió por heridas punzocortantes en el tórax y los brazos, y que además tenía fracturas en el rostro, señales de un ataque brutal. La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo de la investigación, confirmó que la causa se analiza como un transfemicidio.

La funcionaria judicial trabaja junto al departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial, mientras el fiscal jefe Agustín García y María Laura Ciallela, del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT), se reunieron con la familia de Azul para brindar contención y comunicar los avances de la investigación.

Investigación y hallazgo de Azul Semeñenko

El cuerpo fue encontrado en el cauce de un canal, en inmediaciones de las calles Trenque Lauquen y Pergamino, una zona semirrural del oeste neuquino. La Policía montó un operativo de seguridad para preservar el área y permitir el trabajo de los peritos.

Fuentes judiciales confirmaron que el estado de descomposición del cuerpo dificultó las tareas forenses. Los especialistas debieron extremar precauciones para preservar evidencia biológica que podría ser clave para identificar a la persona o personas responsables del crimen.

Una desaparición que encendió las alarmas

Azul Semeñenko fue vista por última vez el miércoles 24 de septiembre, cuando asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón. Al día siguiente, día de su cumpleaños, no se presentó a trabajar en el Centro de Atención a la Víctima de Casa de Gobierno, donde se desempeñaba desde hacía años.

Sus compañeras advirtieron su ausencia y, tras varios intentos fallidos por contactarla, presentaron la denuncia policial. Desde entonces, su búsqueda se convirtió en prioridad para la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

azul

“Era una persona muy responsable, comprometida y solidaria. Nunca faltaba sin avisar”, contó Evangelina González, psicóloga y colega de la víctima, en diálogo con LM Neuquén.

El MPF adelantó que se realizarán nuevas pericias sobre la zona del hallazgo y se analizan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la víctima. También se espera el informe completo de la autopsia para determinar si fue atacada en el lugar o si el cuerpo fue trasladado hasta allí.

