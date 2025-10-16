En vivo Radio La Red
Netflix estrenó la tercera temporada de su mejor serie y tan solo tiene 8 episodios para maratonear

Esta serie vuelve a Netflix con nuevas tensiones políticas, poder y una trama que redefine el thriller internacional. Con ocho capítulos, es el gran estreno del año.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix estrenó la tercera temporada de su mejor serie y tan solo tiene 8 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

La diplomática regresa a Netflix con una tercera temporada que promete mantener a los espectadores al borde del sillón. La exitosa serie protagonizada por Keri Russell, Rufus Sewell y David Gyasi vuelve un año después de aquel final que dejó a millones de fans en vilo, y lo hace con más tensión, intriga y una de las rivalidades femeninas más potentes de la televisión contemporánea.

La plataforma de streaming presenta su nueva gran apuesta de otoño con esta producción que, lejos de estancarse, eleva la intensidad de su trama y la profundidad de sus personajes. Una vez más, Russell encarna a la embajadora Kate Wyler, mientras Allison Janney se consolida como una poderosa presidenta que redefine la política exterior de Estados Unidos. Dos mujeres, dos visiones del poder, un conflicto diplomático que amenaza con detonar una crisis global.

Netflix recupera La diplomática como una de sus ficciones insignia, dispuesta a repetir el fenómeno de sus temporadas anteriores. La serie creada por Debora Cahn, reconocida guionista de clásicos como El ala oeste de la Casa Blanca, Anatomía de Grey y Homeland, vuelve con una historia aún más compleja y emocional.

La diplomática Netflix 2

De qué trata La diplomática: Temporada 3

En esta nueva temporada, la historia arranca tras la muerte del presidente estadounidense. Su vicepresidenta, Grace Penn (Allison Janney), asume el poder con una visión implacable y pragmática. Su objetivo es redefinir el papel de su país en la escena internacional, aunque para lograrlo no dude en emplear métodos moralmente cuestionables.

La embajadora Kate Wyler, interpretada por Keri Russell, se enfrenta de lleno a esa nueva forma de liderazgo. Wyler sospecha que la propia presidenta está detrás del ataque terrorista contra un barco británico, un suceso que desencadena un nuevo conflicto global y sitúa a ambas mujeres en bandos opuestos.

La diplomática Netflix 1

El enfrentamiento entre ambas se convierte en el corazón de La diplomática. No se trata solo de política, sino de principios, ética y supervivencia. Las dos protagonistas representan formas distintas de ejercer el poder: una desde la convicción moral, la otra desde la estrategia sin concesiones. El resultado es una batalla tan emocional como ideológica, donde cada movimiento tiene un impacto mundial.

Uno de los mayores atractivos de esta temporada es la incorporación de Bradley Whitford como Todd Penn, esposo de la presidenta y primer caballero de Estados Unidos. Su presencia aporta una nueva capa al entramado político y sentimental. Conocido por su interpretación en El cuento de la criada, Whitford encarna a un hombre que intenta mantener su identidad en medio del poder absoluto de su esposa.

La Diplomática 1.jpg

La diplomática: un fenómeno global en Netflix

Desde su estreno, La diplomática ha cosechado cifras de audiencia extraordinarias. Según datos internos de Netflix, sus dos primeras temporadas superaron los 60 millones de visualizaciones en sus primeras semanas, consolidándose como uno de los thrillers más vistos de la plataforma.

Este éxito no es casual: la serie combina un guion impecable con un reparto sólido y una producción que no escatima en recursos. Rodada entre Londres, Gales y algunas localizaciones de Washington, la ambientación otorga realismo y elegancia visual. Cada episodio está construido como una pieza de ajedrez, en la que los movimientos políticos y emocionales se entrelazan con precisión milimétrica.

Además, la química entre Keri Russell y Allison Janney ha sido uno de los grandes atractivos. La crítica ha destacado su enfrentamiento como uno de los más intensos de la televisión reciente, situándolo al nivel de duelos memorables como los de House of Cards o The Crown.

La diplomática Netflix 3

Por qué ver la Temporada 3 de la serie en Netflix

Con esta tercera temporada, Netflix demuestra su intención de mantener La diplomática como uno de sus pilares narrativos. La serie no solo acumula millones de reproducciones, sino que también ha logrado instalarse en la conversación pública por su retrato de mujeres poderosas en entornos dominados por hombres.

En un panorama televisivo saturado de producciones superficiales, esta serie se consolida como una propuesta inteligente, comprometida y vibrante. Una historia que combina lo mejor del drama político con el pulso emocional del thriller contemporáneo.

Tráiler de La diplomática: Temporada 3 en Netflix

Redacción A24
Por Redacción A24
