Previsional
Jubilados
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

Jubilados ANSES: el Banco Nación lanza CRÉDITOS de hasta 10 MILLONES

Los jubilados y pensionados de ANSES tienen acceso a préstamos personales del Banco Nación con montos de hasta $10 millones y financiación en hasta 72 meses. Conocé los requisitos, cuotas y beneficios actualizados.

Los créditos para jubilados y pensionados de ANSES ofrecen en octubre 2025 una nueva oportunidad de financiamiento a través del Banco Nación. Con montos que pueden alcanzar los $10.000.000 y plazos de pago de hasta 72 meses, el programa busca brindar mayor alivio económico a los adultos mayores.

La línea, denominada “Préstamos Nación Previsional”, está disponible tanto para quienes cobran sus haberes en Banco Nación como en otras entidades. El pago se descuenta de manera automática del recibo previsional o caja de ahorro, garantizando seguridad y simplicidad en la gestión.

¿Cuánto dinero pueden solicitar los jubilados en octubre 2025?

Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $50.000.000, dependiendo de la capacidad de pago del beneficiario. En todos los casos, las cuotas no pueden superar el 35% de los ingresos jubilatorios.

Requisitos para acceder a los créditos de ANSES

Para solicitar un préstamo, es necesario:

  • Ser titular de una jubilación o pensión de ANSES.

  • Tener ingresos suficientes para cubrir la cuota.

  • Poseer caja de ahorro en Banco Nación o autorizar el descuento vía ANSES.

  • No se exige historial crediticio previo.

Cómo pedir el préstamo en Banco Nación paso a paso

El trámite se realiza de forma presencial en sucursales o mediante canales digitales. El beneficiario elige el monto, define el plazo y confirma el descuento automático de las cuotas, que son mensuales, iguales y consecutivas.

Aumento y bono para jubilados en octubre 2025

Además del acceso a los créditos, los jubilados perciben este mes un incremento del 1,87% por movilidad y un bono de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo. Así, la jubilación mínima asciende a $396.266, mientras que la máxima alcanza $2.195.463.

