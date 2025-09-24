Jubilados ANSES: el Banco Nación lanza créditos de hasta 10 MILLONES

Requisitos para acceder a los créditos de ANSES
Para solicitar un préstamo, es necesario:
-
Ser titular de una jubilación o pensión de ANSES.
-
Tener ingresos suficientes para cubrir la cuota.
-
Poseer caja de ahorro en Banco Nación o autorizar el descuento vía ANSES.
-
No se exige historial crediticio previo.
Cómo pedir el préstamo en Banco Nación paso a paso
El trámite se realiza de forma presencial en sucursales o mediante canales digitales. El beneficiario elige el monto, define el plazo y confirma el descuento automático de las cuotas, que son mensuales, iguales y consecutivas.
Aumento y bono para jubilados en octubre 2025
Además del acceso a los créditos, los jubilados perciben este mes un incremento del 1,87% por movilidad y un bono de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo. Así, la jubilación mínima asciende a $396.266, mientras que la máxima alcanza $2.195.463.