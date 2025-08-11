En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Crédito rápido para beneficiarios de ANSES: hasta $2,5 millones sin recibo de sueldo

Hay un nuevo crédito de hasta $2.500.000 para titulares de AUH y SUAF, con aprobación en minutos y entrega inmediata del dinero. Sin requisitos de recibo de sueldo, esta línea busca facilitar el acceso al financiamiento para miles de familias que necesitan liquidez rápida y cuotas fijas accesibles.

Crédito rápido para beneficiarios de ANSES: hasta $2.5 millones sin recibo de sueldo

Crédito rápido para beneficiarios de ANSES: hasta $2.5 millones sin recibo de sueldo

Un nuevo crédito de hasta $2.500.000 disponible para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ya está disponible, con la particularidad de que se aprueba en cuestión de minutos y el dinero se acredita en el acto.

Leé también ANSES paga un plus a AUH en agosto: quiénes lo reciben y cuándo
ANSES paga un plus a AUH en agosto: quiénes lo reciben y cuándo

Este préstamo, ofrecido por entidades bancarias y plataformas digitales de crédito, se presenta como una alternativa rápida para quienes necesitan liquidez inmediata. Lo novedoso es que no exige recibo de sueldo y que la gestión puede hacerse completamente online o de manera presencial, dependiendo del canal elegido.

Un crédito pensado para familias con hijos a cargo

La AUH y el SUAF son dos de los programas de asistencia más amplios del país. La AUH está dirigida a familias sin trabajo formal o con ingresos bajos, mientras que el SUAF beneficia a trabajadores registrados con hijos a cargo. Ambos grupos comparten una necesidad común: acceder a financiamiento accesible para cubrir gastos urgentes o proyectos familiares.

Con esta propuesta, se busca que quienes perciben estas asignaciones puedan obtener montos elevados sin quedar atrapados en trámites burocráticos que, en otros bancos, pueden demorar semanas. El monto puede variar según el perfil crediticio, pero incluso quienes acceden a cifras menores encuentran en este producto una oportunidad valiosa.

Requisitos clave para acceder

  • Ser jubilado, o titular de AUH o SUAF con hijos a cargo registrados en ANSES.

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Poseer una cuenta bancaria donde se acrediten los haberes (puede ser Cuenta DNI, Banco Nación, Banco Provincia u otra entidad compatible).

  • Contar con DNI vigente y domicilio actualizado.

  • Presentar un historial crediticio sin deudas impagas registradas en el sistema financiero.

Lo importante es que no se exige trabajo formal ni recibo de sueldo, lo que lo convierte en un producto accesible para sectores que históricamente quedan fuera del sistema bancario tradicional.

ANSES_Milei

Monto, plazos y tasas

Las condiciones pueden variar según la entidad que otorgue el crédito, pero la propuesta general establece:

  • Monto máximo: hasta $2.500.000.

  • Plazos de devolución: entre 12 y 60 cuotas.

  • Tasa de interés: fija, dependiendo de la evaluación crediticia.

  • Acreditación: en el mismo día de la aprobación.

El trámite está diseñado para ser rápido y 100% digital en la mayoría de los casos. Existen tres formas principales de iniciar la gestión:

  • A través de home banking o apps bancarias: Banco Nación, Banco Provincia y algunas fintech permiten iniciar el pedido desde el celular, firmar el contrato electrónicamente y recibir el dinero en la cuenta en el acto.

  • En sucursales bancarias: para quienes prefieren el trato presencial, se puede concurrir con DNI y CBU y realizar la solicitud en el momento.

  • Mediante billeteras virtuales como Cuenta DNI o Mercado Pago, que ya ofrecen líneas de crédito personal para clientes que cobran haberes sociales.

En todos los casos, el sistema realiza una evaluación crediticia instantánea, que determina si la persona califica y cuál es el monto disponible.

Cómo saber si te conviene

Antes de aceptar el crédito, conviene tener en cuenta algunos pasos:

  • Simular la cuota en el banco o app para saber si el monto a pagar es compatible con tu presupuesto.

  • Revisar la tasa de interés efectiva anual (TEA), que refleja el costo real del financiamiento.

  • Evaluar si el uso del dinero generará un beneficio a futuro (por ejemplo, inversión en un negocio, compra de herramientas, mejora del hogar) o si será solo para gastos del momento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH SUAF Crédito
Notas relacionadas
Crédito de $2.000.000 para beneficiarios AUH y SUAF de ANSES: paso a paso cómo obtenerlo
Préstamo para jubilados de ANSES 2025: cómo conseguir hasta $50 millones
Nuevo crédito de $2.500.000 para AUH y SUAF: se aprueba en minutos y se cobra en el acto

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar