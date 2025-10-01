Los montos oficiales confirmados por ANSES para octubre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.304,88 más bono de $70.000, totalizando $396.304,88.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96 más bono de $70.000, alcanzando $331.016,96.

PNC (Pensiones No Contributivas): $228.381,85 más bono de $70.000, con un total de $298.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72.

El bono de $70.000 será cobrado en su totalidad por quienes perciban la mínima. Para haberes superiores, el refuerzo será proporcional hasta llegar al tope de $396.304,88.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en la AUH en octubre?

familia billetes auh créditos anses Jubilados y AUH en octubre 2025: ANSES confirmó aumento y bono de $70.000

El incremento también se refleja en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares:

AUH por hijo menor de 18 años: $117.229,14. Se abona el 80% mensual ( $93.783,31 ) y el 20% restante ( $23.445,83 ) se retiene hasta presentar la Libreta AUH .

AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19, monto pagado en su totalidad.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, tramo 1): $58.572,85.

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $190.714,27.

Esto implica que una familia con dos hijos que perciben AUH cobrará en octubre $187.566,62, con la posibilidad de sumar la Tarjeta Alimentar si cumplen con los requisitos.

¿Quiénes reciben el bono extraordinario de $70.000?

El refuerzo mensual alcanza a:

Jubilados y pensionados que cobren la mínima.

Beneficiarios con haberes superiores, de forma proporcional.

Titulares de la PUAM y de las PNC.

El objetivo de este bono es que ningún beneficiario con ingresos mínimos reciba menos de $396.000 en octubre, consolidando así un piso de ingresos para enfrentar el impacto de la inflación.

¿Cuándo paga ANSES los haberes con aumento en octubre 2025?

El cronograma de pagos de ANSES en octubre se organizará según la terminación del número de documento, respetando el esquema habitual. Las fechas exactas estarán disponibles en el sitio oficial de ANSES y en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.