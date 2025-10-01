En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
AUH
GRAN NOTICIA

Jubilados y AUH en octubre 2025: ANSES confirmó aumento y bono de $70.000

ANSES aplicará un nuevo aumento en octubre 2025 que impacta en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares. El refuerzo incluye un bono de $70.000 para beneficiarios con haberes mínimos.

La ANSES confirmó un aumento en octubre que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de la AUH y otras asignaciones familiares. La medida responde a la fórmula de movilidad previsional, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una suba del 1,9%.

Además, el organismo ratificó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima. De esta manera, millones de personas en todo el país recibirán montos actualizados junto con el refuerzo adicional.

Con este esquema, los haberes mínimos de jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM y las PNC se incrementan desde octubre. Al mismo tiempo, los montos de la AUH y SUAF también se ajustan, lo que impacta directamente en el ingreso mensual de familias con hijos menores.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre 2025?

Los montos oficiales confirmados por ANSES para octubre quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $326.304,88 más bono de $70.000, totalizando $396.304,88.

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96 más bono de $70.000, alcanzando $331.016,96.

  • PNC (Pensiones No Contributivas): $228.381,85 más bono de $70.000, con un total de $298.381,85.

  • Jubilación máxima: $2.195.498,72.

El bono de $70.000 será cobrado en su totalidad por quienes perciban la mínima. Para haberes superiores, el refuerzo será proporcional hasta llegar al tope de $396.304,88.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en la AUH en octubre?

El incremento también se refleja en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares:

  • AUH por hijo menor de 18 años: $117.229,14. Se abona el 80% mensual ($93.783,31) y el 20% restante ($23.445,83) se retiene hasta presentar la Libreta AUH.

  • AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19, monto pagado en su totalidad.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF, tramo 1): $58.572,85.

  • Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $190.714,27.

Esto implica que una familia con dos hijos que perciben AUH cobrará en octubre $187.566,62, con la posibilidad de sumar la Tarjeta Alimentar si cumplen con los requisitos.

¿Quiénes reciben el bono extraordinario de $70.000?

El refuerzo mensual alcanza a:

  • Jubilados y pensionados que cobren la mínima.

  • Beneficiarios con haberes superiores, de forma proporcional.

  • Titulares de la PUAM y de las PNC.

El objetivo de este bono es que ningún beneficiario con ingresos mínimos reciba menos de $396.000 en octubre, consolidando así un piso de ingresos para enfrentar el impacto de la inflación.

¿Cuándo paga ANSES los haberes con aumento en octubre 2025?

El cronograma de pagos de ANSES en octubre se organizará según la terminación del número de documento, respetando el esquema habitual. Las fechas exactas estarán disponibles en el sitio oficial de ANSES y en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

