Se conoció el fuerte motivo por el que Miguel Ángel Pierri renunció como abogado de Morena Rial

Lo cierto es que ante este panorama, el periodista Facundo Ventura, quien suele tener contacto con Morena Rial, explicó que la decisión de la salida de Miguel Ángel Pierri de la defensa de Morena fue decisión de la joven.

"Morena Rial fue quien tomó la decisión de no seguir siendo representada legalmente por Pierri", indicó el hijo de Luis Ventura desde su cuenta en instagram.

Jorge Rial se refirió desde su programa de streaming a la detención de su hija Morena Rial luego de que la Justicia le revocó la excarcelación tras incumplir con las pautas establecidas para seguir en libertad.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las normas y las reglas te llames como te llames”, comenzó el periodista.

“Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”, explicó preocupado por la situación que vive su hija.

En ese sentido, cuestionó el accionar de Morena Rial: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida, teniendo otras alternativas muchísimas mejores. Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta. Es grande, tiene 27 años y dos hijos, y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada, hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer de todas las maneras que se imaginen".

Y cerró contando que desea que su hija pida disculpas por sus malos actos: “Mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal".